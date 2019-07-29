الترجي الرياضي - راحة مطولة لكوليبالي

Lundi 29 Juillet 2019
وات - اعلن الترجي الرياضي التونسي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ان متوسط ميدانه الايفواري فوسيني كوليبالي سيخضع اليوم الاثنين الى عملية جراحية على مستوى عضلات اعلى الفخذ.
واوضح فريق الاحمر والاصفر ان اللاعب الايفواري سيضطر الى الركون للراحة لفترة تتراوح بين 3 اشهر و3 اشهر ونصف سيخضع خلالها الى فترة نقاهة وعلاج طبيعي وتمارين خاصة على انفراد.
ويذكر ان الترجي الرياضي سيعود غدا الثلاثاء الى اجواء التمارين عقب يومين من الراحة اثر التربص المغلق بمدينة المنستير.
واوضح فريق الاحمر والاصفر ان اللاعب الايفواري سيضطر الى الركون للراحة لفترة تتراوح بين 3 اشهر و3 اشهر ونصف سيخضع خلالها الى فترة نقاهة وعلاج طبيعي وتمارين خاصة على انفراد.
ويذكر ان الترجي الرياضي سيعود غدا الثلاثاء الى اجواء التمارين عقب يومين من الراحة اثر التربص المغلق بمدينة المنستير.
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Par:djimili ( )
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