القصرين : إنطلاق الحملة الإنتخابية الجزئية لبلدية العيون في ظروف عادية

Samedi 27 Juillet 2019
وات - إنطلقت، اليوم السبت، الحملة الإنتخابية للإنتخابات الجزئية لبلدية "العيون" (ولاية القصرين) في ظروف عادية.
وقد تم إفتتاحها بتنظيم نشاطين لكل من القائمة المستقلة "الخمسة" والقائمة الحزبية "تحيا تونس"، وفق ما أفاد به المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للإنتخابات بالقصرين، عادل قسومي، لمراسلة (وات) بالجهة.
من ناحيته، ذكر رئيس قائمة "تحيا تونس"، محسن الفازعي، في تصريح ل(وات)، أن قائمته إفتتحت حملتها الإنتخابية اليوم بتنظيم لقاء بأحد المقاهي بمدينة العيون تم خلاله رفع النشيد الوطني وتلاوة الفاتحة ترحما على روح رئيس الجمهورية الراحل، محمد الباجي قائد السبسي، وتأبينه وتعداد مناقبه وخصاله، تلاه تعريف مقتضب بأعضاء القائمة والخطوط العريضة لبرنامجهم الإنتخابي الذي قال إنه "يجمع بين المحلي والوطني، ويهتم بمشاغل وطموحات متساكني بلدية العيون".
وبيّن الممثل القانوني للقائمة المستقلة "الخمسة"، إبراهيم النصراوي، من جانبه، أن قائمته إفتتحت اليوم حملتها الإنتخابية بتنظيم إجتماع شعبي بأحد مقاهي منطقة "هنشير الحاج سعد" الكائنة بعمادة "البرك" في العيون، خصص لتقديم كافة أعضاء القائمة والمحاور الكبرى لبرنامجها الإنتخابي الذي يحمل شعار "العيون للجميع وبالجميع".
وبين النصراوي أنه قائمته، في صورة فوزها في الإستحقاق الإنتخابي المرتقب في "العيون"، ستعمل على توحيد صفوف أهالي ومتساكني بلدية العيون حول هدف واحد هو خدمة هذه المنطقة المهمشة، مع العمل على تحسين العلاقة بين بلدية المكان وبقية الإدرات العمومية، وجعل البلدية قوة ضغط على السلط الجهوية والوطنية من أجل تحقيق التنمية بها، وفق قوله.
يذكر أن العدد الجملي للقائمات المتنافسة على مقاعد المجلس البلدي بالعيون من ولاية القصرين يبلغ 13 قائمة موزعة بين 9 قائمات مستقلة وهي: "الخمسة" و"صوت الحق" و"الكرامة" و"الأمل" و"الطموح" و"الصمود" و"التوافق" و"السنبلة " و"الفولارة".
أما القائمات الحزبية فتنتمي الى أحزاب "حركة الشعب" و"بني وطني" و"تحيا تونس" و"التيار الديمقراطي".
وستتواصل هذه الحملة إلى غاية يوم 16 أوت المقبل ليتم إجراء الإنتخابات الجزئية على مدى يومين، يوم السبت 17 أوت للأمنيين والعسكريين، ويوم الأحد 18 أوت لبقية الناخبين.
جدير بالذكر أن المجلس البلدي بالعيون تم حله للمرة الثانية على التوالي إثر تقديم عشرة من أعضائه من جملة 18 عضوا إستقالتهم الجماعية إلى والي الجهة بتاريخ 3 ماي 2019.
يشار إلى أنه تم في 3 جويلية 2018، إنتخاب رئيس القائمة المستقلة "صوت الحق"، عثمان كرتلي، رئيسا للمجلس البلدي بالعيون، والذي يضم 18 مقعدا، بعد تحصله على 14 صوتا.
وقد تم إفتتاحها بتنظيم نشاطين لكل من القائمة المستقلة "الخمسة" والقائمة الحزبية "تحيا تونس"، وفق ما أفاد به المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للإنتخابات بالقصرين، عادل قسومي، لمراسلة (وات) بالجهة.
من ناحيته، ذكر رئيس قائمة "تحيا تونس"، محسن الفازعي، في تصريح ل(وات)، أن قائمته إفتتحت حملتها الإنتخابية اليوم بتنظيم لقاء بأحد المقاهي بمدينة العيون تم خلاله رفع النشيد الوطني وتلاوة الفاتحة ترحما على روح رئيس الجمهورية الراحل، محمد الباجي قائد السبسي، وتأبينه وتعداد مناقبه وخصاله، تلاه تعريف مقتضب بأعضاء القائمة والخطوط العريضة لبرنامجهم الإنتخابي الذي قال إنه "يجمع بين المحلي والوطني، ويهتم بمشاغل وطموحات متساكني بلدية العيون".
وبيّن الممثل القانوني للقائمة المستقلة "الخمسة"، إبراهيم النصراوي، من جانبه، أن قائمته إفتتحت اليوم حملتها الإنتخابية بتنظيم إجتماع شعبي بأحد مقاهي منطقة "هنشير الحاج سعد" الكائنة بعمادة "البرك" في العيون، خصص لتقديم كافة أعضاء القائمة والمحاور الكبرى لبرنامجها الإنتخابي الذي يحمل شعار "العيون للجميع وبالجميع".
وبين النصراوي أنه قائمته، في صورة فوزها في الإستحقاق الإنتخابي المرتقب في "العيون"، ستعمل على توحيد صفوف أهالي ومتساكني بلدية العيون حول هدف واحد هو خدمة هذه المنطقة المهمشة، مع العمل على تحسين العلاقة بين بلدية المكان وبقية الإدرات العمومية، وجعل البلدية قوة ضغط على السلط الجهوية والوطنية من أجل تحقيق التنمية بها، وفق قوله.
يذكر أن العدد الجملي للقائمات المتنافسة على مقاعد المجلس البلدي بالعيون من ولاية القصرين يبلغ 13 قائمة موزعة بين 9 قائمات مستقلة وهي: "الخمسة" و"صوت الحق" و"الكرامة" و"الأمل" و"الطموح" و"الصمود" و"التوافق" و"السنبلة " و"الفولارة".
أما القائمات الحزبية فتنتمي الى أحزاب "حركة الشعب" و"بني وطني" و"تحيا تونس" و"التيار الديمقراطي".
وستتواصل هذه الحملة إلى غاية يوم 16 أوت المقبل ليتم إجراء الإنتخابات الجزئية على مدى يومين، يوم السبت 17 أوت للأمنيين والعسكريين، ويوم الأحد 18 أوت لبقية الناخبين.
جدير بالذكر أن المجلس البلدي بالعيون تم حله للمرة الثانية على التوالي إثر تقديم عشرة من أعضائه من جملة 18 عضوا إستقالتهم الجماعية إلى والي الجهة بتاريخ 3 ماي 2019.
يشار إلى أنه تم في 3 جويلية 2018، إنتخاب رئيس القائمة المستقلة "صوت الحق"، عثمان كرتلي، رئيسا للمجلس البلدي بالعيون، والذي يضم 18 مقعدا، بعد تحصله على 14 صوتا.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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