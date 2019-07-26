قابس: احتراق شخصين داخل شاحنة خفيفة مخصصة لتهريب البنزين

Vendredi 26 Juillet 2019



وات

- جدّ في حدود الساعة السادسة و23 دقيقة من صباح هذا اليوم حادث مرور أليم بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى منبت الغابات بالزركين من معتمدية مارث تمثّل في اصطدام شاحنة ثقيلة بشاحنة خفيفة مخصّصة لنقل البنزين المهرب.وأسفر هذا الحادث وفق ما ذكره لمراسل (وات) المدير الجهوي للحماية المدنية بقابس عاطف حويج عن وفاة سائق ومرافق الشاحنة الخفيفة بعد احتراقهما داخل هذه الشاحنة وإصابة سائق ومرافق الشاحنة الثقيلة بحروق من الدرجة الثالثة.وقد تحوّل أعوان الحماية المدنية والصحة والحرس الوطني بالسرعة المطلوبة إلى مكان الحادث حيث قام أعوان الحماية المدنية بإجلاء الجثتين المتفحمتين من الشاحنة الخفيفة وبنقل الشخصين المصابين بالشاحنة الثقيلة التي احترقت واجهتها الأمامية ومحركها الى المستشفى المحلي بمارث لتلقي الإسعافات اللازمة.