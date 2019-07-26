Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Naam-Ya-Habebi-Naam  

قابس: احتراق شخصين داخل شاحنة خفيفة مخصصة لتهريب البنزين

Vendredi 26 Juillet 2019

Vendredi 26 Juillet 2019
وات - جدّ في حدود الساعة السادسة و23 دقيقة من صباح هذا اليوم حادث مرور أليم بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى منبت الغابات بالزركين من معتمدية مارث تمثّل في اصطدام شاحنة ثقيلة بشاحنة خفيفة مخصّصة لنقل البنزين المهرب.

وأسفر هذا الحادث وفق ما ذكره لمراسل (وات) المدير الجهوي للحماية المدنية بقابس عاطف حويج عن وفاة سائق ومرافق الشاحنة الخفيفة بعد احتراقهما داخل هذه الشاحنة وإصابة سائق ومرافق الشاحنة الثقيلة بحروق من الدرجة الثالثة.


وقد تحوّل أعوان الحماية المدنية والصحة والحرس الوطني بالسرعة المطلوبة إلى مكان الحادث حيث قام أعوان الحماية المدنية بإجلاء الجثتين المتفحمتين من الشاحنة الخفيفة وبنقل الشخصين المصابين بالشاحنة الثقيلة التي احترقت واجهتها الأمامية ومحركها الى المستشفى المحلي بمارث لتلقي الإسعافات اللازمة.

  
  
     
  
cadre-362b043be5e5b6fdd7300f794407e2ea-2019-07-26 12:37:06






0 de 0 commentaires pour l'article 186423



En continu

الجمعة 26 جويلية 2019 | 23 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:15 19:33 16:16 12:33 05:20 03:36
39°
 44° % 24 :الرطــوبة
تونــس 28°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
44°-2837°-2433°-2233°-2234°-22
  • Avoirs en devises
    16054,1

  • (24 juill)
  • Jours d'importation
    90
  •              1 € = 3,21378 DT        1$ =2,87383 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 juill)   307,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564143330|186423 596|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires