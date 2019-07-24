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آخر أجل قانوني لتحيين المعطيات بالمركز الوطني لسجل المؤسسات، ينتهي يوم 10 سبتمبر 2019

Mercredi 24 Juillet 2019

Mercredi 24 Juillet 2019
وات - أفاد المركز الوطني لسجّل المؤسسّات، الاربعاء، أنّ الأجل القانوني الأقصى المحدد لتحيين المعطيات والمعلومات بمدّة 6 أشهر، ينتهي يوم 10 سبتمبر 2019.
وأوضح المركز الوطني لسجل المؤسسات في بلاغ له، أنّ الأجل القانوني الأقصى المحدّد لتحيين المعطيات والمعلومات ينطبق بداية من تاريخ تركيز المركز وليس من تاريخ صدور القانون.

ويتوجب على الأشخاص المسجلين طبقا للقانون عدد44 لسنة 1995 والمنقّح والمتمّم بالقانون عدد 15 لسنة 2010 المتعلق بالسجل التجاري، تحيين المعطيات والمعلومات الخاصّة بهم وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 63 من القانون عدد 52-2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسّات.

وتشمل التّحيينات، بالأساس، التصريح بالمستفيد الحقيقي وإيداع القوائم المالية مرفوقة بقائمة محيّنة من المساهمين أو الشركاء.
ويمكن التصريح بالمستفيد الحقيقي، من خلال النّفاذ إلى الموقع التالي: www.beneficiaire-effectif.tn

ولمتابعة تقدم إنجاز الملفات بالسّجل الوطني للمؤسّسات أو لمزيد من المعلومات، يمكن الإطّلاع على موقع الواب التّالي: www.registre-entreprises.tn

  
  
     
  
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