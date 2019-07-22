إيقاف محتجين لمحطة الضخ بشط الفجيج يتسبب في اضطراب توزيع مياه الشرب بعدة مناطق من ولاية قابس

Lundi 22 Juillet 2019
وات - سجّلت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه صباح، الاثنين، إيقاف تشغيل محطّة الضخ الرئيسية بشط الفجيج من معتمدية الحامّة ولاية قابس من قبل بعض الفلاحين التابعين لمجمع التنمية الفلاحية "الواحة" مما انجر عنه تسجيل اضطراب في توزيع الماء الصالح للشراب بمناطق الحامة ووذرف وقابس ومن المنتظر إستئناف التزويد تدريجيا حال مغادرة المحتجين للموقع وإستئناف تشغيل محطة الضخ.
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Par:BABANETTOO (France )
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