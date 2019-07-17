تونس في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة بنيويورك

Mercredi 17 Juillet 2019



باب نات

- يلتئم المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة من 15 إلى 19 جويلية الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك للنظر في التقدم الحاصل في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030.وستتولى 43 دولة من بينها تونس التي صادقت على جملة الأهداف التي تم إقرارها سنة 2015، عرض تقاريرها الطوعية لسنة 2019 حول متابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030 حيث ستكون الاجتماعات مناسبة لعرض المجهودات التي تم بذلها في سبيل تحقيق هذه الأهداف.ويندرج اعداد التقرير الوطني الطوعي 2019 وعرضه في إطار تنفيذ التزام الدولة التونسية بالمشاركة المنتظمة في متابعة تنفيذ اجندة التنمية المستدامة 2030 وتقديم تقارير دورية تعكس مدى التقدم في تجسيم أهدافها 17 وغاياتها 169.وتشارك وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في هذا المنتدى السياسي رفيع المستوى، حيث سيتولى السيد بلقاسم عياد رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية بالوزارة تقديم التقرير الوطني وذلك يوم الخميس 18 جويلية 2019.وسيتم خلال عرض التقرير الوطني الطوعي لمتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة التركيز بالخصوص على النتائج التي تم تحقيقها الى جانب النقائص والتحديات، بالإضافة إلى عرض شريط فيديو حول النتائج التي تم تحقيقها في سياق تنفيذ الأهداف المرسومة وايفاء تونس بتعهداتها تجاه المجموعة الدولية.وقد عملت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون والشراكة مع منظومة الأمم المتحدة وكافة الأطراف المعنية في تونس على المستوى المحلي والجهوي والمركزي ومن خلال عديد الملتقيات والندوات، على وضع خطة عمل ترتكز على المتابعة والتقييم وتقديم المقترحات الكفيلة بتجسيم أهداف التنمية المستدامة تدريجيا في أبعادها الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، هذا إلى جانب إبراز الإشكاليات القائمة التي يتعين تخطيها في برامج العمل للمرحلة القادمة.وتأكيدا لنجاح الجهود التي تم بذلها في هذا الاتجاه منذ سنة 2015، احتلت تونس المرتبة الأولى افريقيا في المجال، وذلك حسب تقرير الأمم المتحدة الصادر مؤخرا حول متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لسنة 2019.