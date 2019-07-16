الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات تطالب ب''احترام مكانة رئيس البلدية واعلاء قيمته بالجهات''

Mardi 16 Juillet 2019



وات

- طالبت الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات ب"احترام مكانة رئيس البلدية واعلاء قيمته بالجهات باعتباره يمثل هيكلا منتخبا من قبل الشعب " وذلك في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء تلقت مراسلة /وات/ نسخة منه على خلفية انسحاب ثمانية من رؤساء البلديات من جلسة عمل انعقدت الثلاثاء 16 جويلية الجاري بمقر ولاية بن عروس حول موضوع ربط عدد من المناطق بالماء الصالح للشراب.واكد البيان وجود ما وصفه ب"تقصير السلطات الجهوية بولاية بن عروس بخصوص تمكين رؤساء البلديات بالجهة من اماكن تليق بهم والتعامل معهم على اساس صفاتهم كرؤساء بلديات حاملين للواء السلطة المحلية وما يعنيه ذلك من تجسيم لمبادئ الدستور في تركيز اسس اللامركزية ومقومات الحكم المحلي بمختلف جهات الجمهورية".وكان رئيس الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات ورئيس بلدية رواد من ولاية اريانة عدنان بوعصيدة قد نبه في تصريح لمراسلة /وات/ الى ما اسماه " تعمد الحط من مكانة رئيس البلدية والتقليل من شانه من خلال ممارسات بعض المسؤولين الجهويين المتسمة باللامبالاة" مشيرا الى "ورود تشكيات عديدة من قبل رؤساء البلديات من مختلف مناطق البلاد في هذا الشان ومطالبتهم الكنفدرالية بالتدخل لفائدتهم لتوضيح بعض المسائل المتعلقة خاصة بعلاقة رئيس البلدية بالسلطة الجهوية لاسيما الوالي والمعتمدين وابراز صلوحيات كل طرف خصوصا عندما يتعلق الامر باتخاذ بعض القرارات او الاجراءات ذات الصلة بالقطاعات التنموية بالجهة ".ودعا رئيس الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات في جانب اخر الولاة بمختلف مناطق الجمهورية الى "الاخذ بزمام الامور في ما يخص التعاطي مع رؤساء البلديات وايلائهم المكانة التي يستحقونها في مختلف الفعاليات التي تتم بالجهات سواء من خلال توجيه استدعاءات الحضور لهم بشكل مبكر او اعلامهم بتواجدهم بالمناطق البلدية ليتم التنسيق والتشاور خدمة للصالح العام" وفق تعبيره.