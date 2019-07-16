زغوان: 67 ألف هكتارا من مساحات الحبوب بالجهة تم حصادها والإنتاج قارب التقديرات الأولية

Mardi 16 Juillet 2019



وات

- بلغت مساحة صابة الحبوب التي تم حصادها بولاية زغوان إلى حدود النصف الأول من شهر جويلية الجاري حوالي67 ألف هكتارا وهو ما يمثل نسبة 95 بالمائة من المساحة الجملية لزراعات الحبوب بالجهة والمقدرة بـ 71 ألف هكتارا حسب ما أفاد به رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان،علي الهمامي ، في تصريح لـ" وات" اليوم الاثنين .وأضاف الهمامي أن كميات الإنتاج لصابة هذا الموسم قاربت التوقعات الأولية التي قدرها الفنيون بحوالي مليون و600 ألف قنطارا حيث تجاوز إنتاج المساحة التي تم حصدها مليون و200 ألف هكتارا.من جهته ذكر رئيس الدائرة الجهوية لديوان الحبوب بزغوان، بديع العياري، أنه تم تجميع 625 ألف قنطارا من الحبوب بـ 12 مركز خزن في حين لا تزال 100 ألف قنطارا من الحبوب متواجدة في الهواء الطلق وبفضاءات غير محمية كما تم إجلاء 100 ألف قنطارا من الحبوب ، مشيرا إلى أن عديد الفلاحين يتولون تجميع محاصيلهم بمخازنهم الخاصة أو بمراكز تجميع خارج حدود الولاية.واعتبر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، فتحي الأبيض، أن صابة هذا الموسم من الحبوب في ولاية زغوان كانت "قياسية" وقد تم تأمينها بنسبة كبيرة من الحرائق باستثناء حريق واحد أتى على حوالي 50 هكتارا من الحبوب بإحدى الضيعات الفلاحية بالفحص ، مشددا على ضرورة إيجاد حلول لتأمين كميات الحبوب المتواجدة خارج المخازن .