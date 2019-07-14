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وفد الأكاديمية الرياضية ''بلد الوليد بتطاوين'' يعود إلى تونس غدا صباحا عبر الباخرة ( وزارة الشؤون الخارجية )

Dimanche 14 Juillet 2019

Dimanche 14 Juillet 2019
وات - تعمل وزارة الشؤون الخارجية بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة النقل علي تأمين عودة وفد فريق رياضي متكون من 54 شخص ) 47 طفل و07 مسيرين ( يمثلون الأكاديمية الرياضية "بلد الوليد بتطاوين" إلى تونس غدا صباحا عبر الباخرة، كما ستتكفل القنصلية التونسية بمرسيليا بايوائهم في فنادق مارسيليا هذه الليلة إلى حين إستكمال إجراءات عودتهم.

وافادت وزارة الشؤون الخارجية على صفحتها الخاصة على" فايس بوك انه ثر إخطار مصالح القنصلية العامة لتونس بمرسيليا بوجود وفد رياضي تونسي عالق بمحطة "سان شارل" للقطارات بمرسيليا، تحول القنصل العام لتونس يوم أمس السبت إلى عين المكان للوقوف على ملابسات الحادثة وتقديم الدعم اللازم لأعضاء الفريق.


كما اوضحت الوزارة أن الوفد الرياضي التابع للأكاديمية الرياضية "بلد الوليد بتطاوين" كان يعتزم المشاركة في دورة رياضية ستنتظم بمدينة " غوتبرورغ " السويدية خلال الفترة من 14 جويلية إلى 20 جويلية 2019 إلا أن أعضاء الفريق الرياضي لم يتمكنوا من التنقل إلى باريس لعدم امتلاكهم لتذاكر سفر عبر القطار من مرسيليا إلى باريس.

وقد تولت قنصلية تونس بمرسيليا توفير الإحاطة اللازمة لهم وتأمين تنقل الفريق إلى "دار التونسي" بمرسيليا لقضاء الليلة في إنتظارعودتهم إلى تونس صباح يوم غد.

  
  
     
  
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RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
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