توزر: الانطلاق في الإجراءات الزجرية للممتنعين عن التصريح بالمكاسب وعمليات التصريح المغلوطة بتوجيه 5181 تنبيها وعشرين قرار اقتطاع

Samedi 13 Juillet 2019



وات

- انطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ بداية شهر جويلية الجاري في الإجراءات الزجرية المتعلقة بالممتنعين عن التصريح بالمكاسب والمصالح وعمليات التصريح المغلوطة باتخاذ قرار الاقتطاع بالنسبة الى القطاع العام بثلثي الراتب في حق عشرين شخصا إضافة الى توجيه 5181 تنبيه وفق ما كشفت عنه حليمة الطرابلسي ملحقة بوحدة التصريح بالمكاسب والمصالح بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.وأوضحت في تصريح اليوم لمراسلة (وات) بمناسبة تنظيم دورة تدريبية يومي 12 و13 جويلية لمكونات المجتمع المدني في ولايتي توزر وقفصة حول التصريح بالمكاسب والمصالح والاثراء غير المشروع أن التنابيه الموجهة توزّعت الى 1611 للجمعيات و423 تنبيها لعاملين في قطاع الصحافة والاعلام وعدد من التنابيه الأخرى وجهت لأحزاب سياسية ملاحظة أن الهيئة بصدد التحضير لشكايات بالنسبة الى عدم التصريح بالمكاسب في القطاع الخاص.وأشارت الى أن العقوبات ليست هدفا للهيئة إذ ما تزال جهودها للتحسيس والتوعية متواصلا وفق تقديرها موضحة الى أن الدورة التكوينية الى استفاد منها عدد من نسيج الجمعيات اهتمت بالإطار القانوني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إضافة الى التعريف بالقانون 46 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح والاثراء غير المشروع.وتمكّن المشاركون في الدورة من التعرف على الإطار القانوني المنظم لإحداث الهيئة ومهامها ومجال تدخلها إضافة الى التعرف على هيئة الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد وهي هيئة دستورية سيقع انتخابها ستأخذ المشعل على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.واطّلعت الجمعيات المشاركة باعتبار أن المجتمع المدني شريك في مكافحة الفساد على القانون الخاص بالتصريح بالمكاسب والمصالح وتقديم الفئات المعنية بالصريح وهم 37 فئة مع تبسيط عملية التصريح وكذلك المعنيين بالتصريح بالمصالح وتقديم الزجري المتعلقة بالامتناع عن التصريح أو التصريح المغلوط والاثراء غير المشروع مع التأكيد أن هذه العملية تأتي في إطار ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والحياد وحماية المالي وتعزيز ثقة المواطن في المسؤولين.