وصول اولى الرحلات غير المنتظمة في هذه الصائفة للخط الجوي الجزائر جربة

Samedi 13 Juillet 2019



وات

- انطلقت أولى الرحلات غير المنتظمة في هذا الموسم للخط الجوي الجزائر جربة بوصول أوّل طائرة قادمة من الجزائر بعد ظهر اليوم إلى مطار جربة جرجيس الدولي ضمن برنامج يشمل 15 رحلة طيلة شهري جويلية وأوت وحتى منتصف شهر سبتمبر بمعدل رحلتين كل عشرة ايام مقابل 8 رحلات في السنة الماضية وفق ما ذكره المندوب الجهوي للسياحة بولاية مدنين هشام المحواشي.وتم استقبال السواح الجزائريين ببهو المطار بالمشموم في بادرة من المندوبية الجهوية للتنمية السياحية وهو ما استحسنه السواح الذين بعضهم يتشوق لاكتشاف جزيرة الأحلام حسب قولهم واخرون عاودهم الشوق والحنين الى جمال الجزيرة ومتعة الإقامة بها بعد ان زاروها سابقا وتركت في مخيلتهم الانطباع الحسن وفق تعبيرهم.ويحتلّ هذا الخط الجوي الذي يربط جربة بالجزائر اهمية في تقريب الوجهة السياحية جربة جرجيس للسائح الجزائري ودعم سياحة الجوار خاصة وان السوق الجزائرية مهمة جدا وقليلة التأثر بما يجد من احداث ولاستقرارها طيلة العشر سنوات لذلك فمن المهم إيجاد هذا الرابط الجوي للتموقع على الوجه الأمثل بالسوق الجزائرية بحسب تقييم مندوب السياحة.وجاء هذا الخط الجوي بعد عمل تواصل طيلة الفترة الشتوية تمثل في استقطاب عدة وكالات أسفار ووفود إعلامية للاطلاع على المنتوج السياحي من نزل وبنية تحتية ومختلف المقومات السياحية المتوفرة بجربة وجرجيس.ويتواصل الموسم السياحي بجربة وجرجيس بنسقه الطبيعي مثلما تم التوقع به منذ نهاية السنة الماضية حيث زار الجهة 486 الف سائح بزيادة قدرها اكثر من 20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية فيما بلغ عدد الليالي المقضاة مليونين و266 الف ليلة اي بمادة قدرها 9 بالمائة وسجلت اغلب النزل نسبة امتلاء 100 بالمائة على أن تتواصل هذه النسب عالية طيلة أشهر جويلية واوت وسبتمبر ومنتصف شهر أكتوبر المقبل وفق المندوب.وتتصدر الاسواق السياحية السوق الفرنسية ب120 الف وافد خلال السداسية الاولى لهذه السنة والسوق الروسية والبولونية ومختلف الاسواق مع اهمية سياحة الجوار وخاصة السوق الليبية حيث بلغ عدد السواح الليبيين 87 الف ليبي بزيادة قدرها 100 بالمائة مقارنة بسنة 2018.