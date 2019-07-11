طارق الشريف رئيسا لمجلس التعاون الكويتي التونسي عن الجانب التونسي

Jeudi 11 Juillet 2019



باب نات

- اتفق أعضاء مجلس التعاون الكويتي التونسي على اختيار طارق الشريف رئيسا للمجلس عن الجانب التونسي.و يهدف المجلس الذي تم تكوينه في أفريل 2018 الى تدعيم التعاون الاقتصادي الكويتي التونسي و تطوير الشراكة بين المؤسسات الاقتصادية في كلا البلدين.و كان طارق الشريف التقى في بداية الأسبوع في جنيف مع فهد عبد الرحمان المعجل رئيس مجلس التعاون الكويتي التونسي وتناول اللقاء سبل دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين و الإعداد لمنتدى الاستثمار الكويتي التونسي الأول الذي سينعقد في الثلاثي الأخير من السنة الحالية.