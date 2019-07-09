سيدي بوزيد: تراجع انتاج العنب من 35 ألف طن في 2018 إلى 21 ألف طن

Mardi 09 Juillet 2019
وات - سجل انتاج العنب بولاية سيدي بوزيد تراجعا ملحوظا مقارنة بالموسم الفارط، حيث تدنى الانتاج من 35 ألف طن في 2018 إلى 21 فاصل 6 ألف طن بالنسبة للموسم الحالي، وذلك وفق ما أكدته رئيس مصلحة الارشاد والانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، مفيدة قادري، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة.
وكان موسم جني العنب قد افتتح منذ بداية شهر جويلية الجاري، ويتركز بالأساس بمعتمدية الرقاب بنسبة 95 بالمائة من جملة المحصول ومن مجموع المساحات المخصصة لإنتاج الكروم والبالغ عددها الجملي 1023 هكتارا.
ومن أبرز أنواع العنب التي يقع انتاجها بولاية سيدي بوزيد، "سيبار" و"سيدلاس" و"فكتوريا" و"رود قلوب" و"المسكي" بكميات أقل.
وكان موسم جني العنب قد افتتح منذ بداية شهر جويلية الجاري، ويتركز بالأساس بمعتمدية الرقاب بنسبة 95 بالمائة من جملة المحصول ومن مجموع المساحات المخصصة لإنتاج الكروم والبالغ عددها الجملي 1023 هكتارا.
ومن أبرز أنواع العنب التي يقع انتاجها بولاية سيدي بوزيد، "سيبار" و"سيدلاس" و"فكتوريا" و"رود قلوب" و"المسكي" بكميات أقل.
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