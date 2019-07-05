درجات الحرارة في ارتفاع وتصل إلى 46 درجة بالجنوب الغربي

Vendredi 05 Juillet 2019
وات - تتواصل درجات الحرارة مرتفعة اليوم الجمعة ، حيث تتراوح القصوى بين 33 و 38 بالمناطق الساحلية للشمال والوسط و بين 39 و 44 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 46 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.
وتكون السماء مغشاة بسحب قليلة تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة وتساقط البرد بأماكن محدودة.
وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا من 25 إلى 40 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق وتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س أثناء ظهور الخلايا الرعدية ثم تتجه إلى القطاع الشرقي آخر النهار بالجنوب.
ويكون البحر مضطربا فقليل الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل.
أما التوقعات الجوية ليوم غد السبت، فتشير الى ان درجات الحرارة ستحافظ على ارتفاعها وتتراوح القصوى بين 33 و 38 درجة بالمناطق الساحلية و بين 39 و 44 درجة داخل البلاد وتصل إلى 46 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.
وتكون السماء مغشاة بسحب قليلة على كامل البلاد وتتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار متفرقة.
وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س.
والبحر قليل الاضطراب.
وتكون السماء مغشاة بسحب قليلة تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة وتساقط البرد بأماكن محدودة.
وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا من 25 إلى 40 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق وتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س أثناء ظهور الخلايا الرعدية ثم تتجه إلى القطاع الشرقي آخر النهار بالجنوب.
ويكون البحر مضطربا فقليل الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل.
أما التوقعات الجوية ليوم غد السبت، فتشير الى ان درجات الحرارة ستحافظ على ارتفاعها وتتراوح القصوى بين 33 و 38 درجة بالمناطق الساحلية و بين 39 و 44 درجة داخل البلاد وتصل إلى 46 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.
وتكون السماء مغشاة بسحب قليلة على كامل البلاد وتتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار متفرقة.
وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س.
والبحر قليل الاضطراب.
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bike trails
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Par:bannour (Tunisia )
Sur: الدايمي للطبوبي: سنطلب من الاتحاد نزع الأمانة العامة منك وسنواصل القضاء على التبوريب النقابي