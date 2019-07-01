المنستير: الجمهور يواكب 28 مهرجانا منها 4 جديدة في صائفة 2019

Lundi 01 Juillet 2019



وات

- تعيش ولاية المنستير خلال صائفة 2019 على وقع 28 مهرجانا مقابل 15 فحسب خلال صائفة 2018 وفق ما أفاد به (وات) المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالمنستير مهدي معط الله.وأسفر التنافس الإيجابي بين المدن في الجهة عن ظهور حركية وإحداث مهرجانات جديدة وهي مهرجان عيسى ابن مسكين بمسجد عيسى، ومهرجان طريق السلطانية بمنزل خير ومهرجان الفنون ببوضر والمهرجان العربي للشعر الملحمي بعميرة الحجاج علاوة على استئناف تنظيم مهرجان الكرموس رأس الديماس بالبقالطة بعد تغيب تواصل نحو 10 سنوات، حسب ذات المصدر.وبشأن المنح التي خصصتها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير لدعم هذه المهرجانات، أفاد مهدي معط الله أنه لا يمكن للمندوبية توفير الدعم اللازم لتأمين سير كل هذه المهرجانات، معربا عن الامل بأن تنال ولاية المنستير حظها من الدعم الذي توفره وزارة الشؤون الثقافية وأن يكون خلال هذه السنة أكبر.وأكد معط الله أنّه سيتم السعي للترفيع في المنحة المخصصة لمهرجان المنستير الدولي لتصبح 200 ألف دينار مقابل 150 ألف دينار في السنة الفارطة و100 ألف دينار في السنة التي سبقتها و40 ألف دينار قبل ذلك.وستفتتح الدورة 46 لمهرجان أم الزين للشعر الشعبي بجمال المهرجانات الصيفية بولاية المنستير بداية من 5 جويلية الجاري لتتواصل إلى غاية 15 أوت 2019، ثم تكون الدورة 20 للمهرجان الصيفي بسيدي عامر من 17 إلى 22 جويلية الجاري فالدورة 48 لمهرجان المنستير الدولي من 18 جويلية إلى 16 أوت 2019، والدورة 33 لمهرجان سعيد بوبكر بالمكنين خلال الفترة 20-30 جويلية الجاري.وتنطلق الدورة 29 لمهرجان النسيج بقصر هلال يوم 23 جويلية وتتواصل إلى 5 أوت المقبل، والدورة الثامنة من مهرجان فنون الشارع بقصر هلال يوم 24 جويلية لتتواصل إلى 4 أوت 2019، والدورة 39 للمهرجان الوطني للزربية بقصيبة المديوني يوم 25 جويلية الجاري إلى 15 أوت المقبل، والدورة الثانية لمهرجان سالم بوحاجب في الفترة 25-31 جويلية 2019.وتبدأ الدورة الثالثة لمهرجان بنان للثقافة والفنون والتسوق يوم 27 جويلية لتتواصل إلى 10 أوت 2019، والدورة 40 لمهرجان لبتيس بلمطة من 27 إلى 31 جويلية الجاري.وتنتظم بقية المهرجانات خلال شهر أوت 2019 أو أنّها حاليا بصدد تحديد فترة انتظامها.