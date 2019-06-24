مرسيليا: الجهيناوي يجري محادثات مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة في قمة ضفتي المتوسط

Lundi 24 Juin 2019



باب نات

- بمناسبة مشاركته في أشغال قمة ضفتي المتوسط بمرسيليا،أجرى وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، الأحد 23 جوان 2019، عدد من اللقاءات والمحادثات مع نظرائه وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. كما التقى الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الطيب البكوش والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كامل (UpM) والمدير العام لدى المفوضية الأوروبية المكلف بسياسات الجوار ومفاوضات التوسعة، كريستيان دانيالسون (Christian Danielson).ووفق بلاغ لوزارة الخارجية , تناول الوزير حلال هذه المحادثات تطور علاقات التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف بين تونس وكل من فرنسا وإيطاليا واسبانيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في شتى المجالات. كما تطرق إلى دور الشركاء الأوروبيين والمفوضية الأوروبية في تعزيز التعاون والشراكة مع بلادنا من خلال إسناد المجهود التنموي في تونس ودعم المسار الديمقراطي، في ضوء الاستحقاقات الوطنية القادمة وبالخصوص الانتخابات التشريعية والرئاسية.كما تم خلال هذه اللقاءات تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، ولا سيما الوضع في ليبيا والجهود المبذولة على المستوى الإقليمي والدولي من أجل إحلال السلم والأمن ومكافحة الارهاب والتطرف في المنطقة، فضلا عن الدور الهام المنوط بعهدة الدبلوماسية التونسية خلال الفترة القادمة، باعتبار ترؤس بلادنا للقمة العربية التي احتضنتها في مارس الماضي وانتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2020-2021 واستعدادها لاحتضان القمة الفرنكوفونية في نوفمبر 2020 .يذكر أن وزير الشؤون الخارجية يترأس الوفد التونسي المشارك في أشغال قمة ضفتي المتوسط المنعقدة بمرسيليا يومي 23 و24 جوان 2019 .