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شركة ''يازاكي'' اليابانية تعلن اعتزامها انتداب 3000 عامل وعاملة

Lundi 24 Juin 2019

Lundi 24 Juin 2019
باب نات - نشرت الاثنين 24 جوان، بلدية بنزرت إعلاما للراغبين في الحصول على عمل في شركة يازاكي اليابانية التي تقوم بتوسيع مجال عملها.

ودعت البلدية العاطلين عن العمل إلى لتقديم ملفاتهم بمصلحة الشؤون الاجتماعية ببلدية الجهة مشيرة إلى ان الشركة تعتزم 3000 عامل وعاملة.



  
  
     
  
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Special can 201
    15:30 : Côte d'Ivoire - Afrique du Sud
    18:00 : Tunisie - Angola
    21:00 : Mali - Mauritanie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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Demi Finale
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