شركة ''يازاكي'' اليابانية تعلن اعتزامها انتداب 3000 عامل وعاملة

Lundi 24 Juin 2019
باب نات - نشرت الاثنين 24 جوان، بلدية بنزرت إعلاما للراغبين في الحصول على عمل في شركة يازاكي اليابانية التي تقوم بتوسيع مجال عملها.
ودعت البلدية العاطلين عن العمل إلى لتقديم ملفاتهم بمصلحة الشؤون الاجتماعية ببلدية الجهة مشيرة إلى ان الشركة تعتزم 3000 عامل وعاملة.
ودعت البلدية العاطلين عن العمل إلى لتقديم ملفاتهم بمصلحة الشؤون الاجتماعية ببلدية الجهة مشيرة إلى ان الشركة تعتزم 3000 عامل وعاملة.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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