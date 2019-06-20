التبادل التجاري مع الخارج يسجل انخفاضا على مستوى الصادرات و الواردات

Jeudi 20 Juin 2019



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تطور التجارة الخارجية دون احتساب مواد الطاقة

- سجل التبادل التجاري مع الخارج بالأسعار القارة خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2019، انخفاضا على مستوى الصادرات بنسبة 5ر3 بالمائة.وعلى مستوى الواردات بنسبة 1ر3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها لسنة 2018.أما على مستوى الاسعار فقد شهدت المواد المصدرة والمواد الموردة زيادة بنسب متتالية قدرت ب 3ر19 بالمائة و9ر20 بالمائة .وذلك وفق ما نشره المعهد الوطني للإحصاء، الخميس.هذا وقد بلغ حجم المبادلات التجارية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الخمسة اشهر الاولى من سنة 2019 ما قيمته 2ر19590 مليون دينار عند التصدير و2ر27696 مليون دينار عند التوريد مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 1ر15 بالمائة على مستوى الصادرات و2ر17 بالمائة على مستوى الواردات وذلك بالمقارنة بالفترة نفسها من سنة 2018.سجلت المبادلات التجارية التونسية دون احتساب مواد الطاقة خلال الخمسة اشهر الأولى من سنة 2019، ارتفاعا في الاسعار بنسبة 2ر19 بالمائة على مستوى الصادرات، و6ر19 بالمائة على مستوى الواردات مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2018، مع العلم أن أسعار مواد الطاقة قد شهدت ارتفاعا على مستوى الصادرات بنسبة 8ر20 بالمائة وعلى مستوى الواردات بنسبة 2ر30 بالمائة خلال الفترة نفسها.كما انخفضت الصادرات، خلال الخمسة اشهر الاولى من سنة 2019، بالأسعار القارة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2018 في جملة من القطاعات على غرار قطاع النسيج والملابس و قطاع الجلود بنسبة 3ر2 بالمائة. وقطاع الطاقة بنسبة 1ر6 بالمائة وقطاع الفلاحة والصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 2ر21 بالمائة. في المقابل، ارتفعت صادارات المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 3ر5 بالمائة.أما على مستوى الواردات، فتبرز نتائج التجارة الخارجية بالأسعار القارة انخفاضا في قطاع الفلاحة والصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 4ر4 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 6ر3 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والإلكترونية بنسبة 4ر6 بالمائة وفي المقابل، ارتفعت واردات الطاقة بنسبة 5ر7 بالمائة.