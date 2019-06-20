احداث 4 مراكز للمهن واشهاد الكفاءات بعدد من مؤسسات التعليم العالي خلال الأسبوع المقبل

Jeudi 20 Juin 2019



وات

- سيتم، خلال الأسبوع المقبل، افتتاح 4 مراكز للمهن واشهاد الكفاءات بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بباجة وجندوبة ونابل وبالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية بسوسة، وفق ما أفادت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها اليوم الخميس.وذكرت الوزارة، أن احداث هذه المراكز يندرج في اطار برنامج اصلاح تم اطلاقه منذ سنة 2017 ويرمي الى احداث مراكز للتوجيه المهني ومراكز للمهن واشهاد الكفاءات تكون مرتبطة بمؤسسات التعليم العالي.وتتولى هذه المراكز، التي تطور عددها من 6 مراكز سنة 2017 الى 150 مركزا سنة 2019، اسداء خدمات المشورة والتكوين والاشهاد ومرافقة حاملي الشهائد العليا الجدد في الاندماج مهنيا.وتساهم مقاطعة بافاريا في برنامج الاصلاح من خلال تمويل مشروع مراكز المهن واشهاد الكفاءات، الذي تقوم بتنفيذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الفني.ويتيح المشروع لمؤسسات التعليم العالي التونسية الانتفاع من ثراء تجربة شركائها الألمان في مجالات تشمل الصناعة والاقتصاد والتكوين المهني.كما يتطلع المشروع الى سد الفجوة بين التكوين الجامعي العمومي وما تحتاجه مؤسسات القطاع الخاص من خلال تنظيم ندوات ولقاءات مفتوحة ودعم قدرات الطلبة بالارتكاز على دورات تكوينية لفائدة المكونين.