انقاذ 10 تونسيين كانوا على متن مركب بشواطئ الهوارية متجهين خلسة نحو السواحل الإيطالية

Jeudi 20 Juin 2019



وات

- تمكنت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر اليوم الخميس من انقاذ 10 تونسيين، تتراوح أعمارهم بين 22 و47 سنة، كانوا على متن مركب شمال شرقي الهوارية (الوطن القبلي) على بعد 50 كلم.وأفاد بلاغ صادر عن وزارة الدفاع بأنه بالتحري معهم صرحوا بأنهم أبحروا خلال الليلة الفاصلة بين 19 و20 جوان من شواطئ مدينة سليمان قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية.وقد تم نقلهم إلى الميناء العسكري بقليبية أين سيتم تسليمهم للحرس الوطني بالمكان.