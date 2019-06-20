Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Baaed-Anak (live)  

انقاذ 10 تونسيين كانوا على متن مركب بشواطئ الهوارية متجهين خلسة نحو السواحل الإيطالية

Jeudi 20 Juin 2019

Jeudi 20 Juin 2019
وات - تمكنت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر اليوم الخميس من انقاذ 10 تونسيين، تتراوح أعمارهم بين 22 و47 سنة، كانوا على متن مركب شمال شرقي الهوارية (الوطن القبلي) على بعد 50 كلم.

وأفاد بلاغ صادر عن وزارة الدفاع بأنه بالتحري معهم صرحوا بأنهم أبحروا خلال الليلة الفاصلة بين 19 و20 جوان من شواطئ مدينة سليمان قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية.
وقد تم نقلهم إلى الميناء العسكري بقليبية أين سيتم تسليمهم للحرس الوطني بالمكان.


  
  
     
  
cadre-d3cd8dce1a123a1bcb06f50dab1052b6-2019-06-20 17:27:42






0 de 0 commentaires pour l'article 184297



WC 2018
  J -1
Groupe A
  Pts J G N P DB
RD congo 0 0 0 0 0 0
Egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Zimbabwey 0 0 0 0 0 0
Groupe B
  Pts J G N P DB
Burundi 0 0 0 0 0 0
Guinee 0 0 0 0 0 0
Magagascar 0 0 0 0 0 0
Nigeria 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 0 0 0 0 0 0
Kenya 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0
Tanzanie 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P DB
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الخميس 20 جوان 2019 | 16 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
32°
 31° % 22 :الرطــوبة
تونــس 24°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
31°-2443°-2632°-2339°-2435°-24
  • Avoirs en devises
    13727,2

  • (19 juin)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,33025 DT        1$ =2,96613 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 juin)   161,4 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1561052105|184297 358|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires