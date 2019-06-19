تسجيل 546 حالة غش وسوء سلوك الى غاية يوم امس الثلاثاء خلال الدورة الحالية لامتحان الباكالوريا

Mercredi 19 Juin 2019
وات - تم تسجيل 546 حالة غش و سوء سلوك خلال الدورة الحالية لامتحان الباكالوريا،منها 83 حالة بولاية القصرين و 63 حالة بولاية قفصة ، وفق تصريح للمدير العام للامتحانات عمر الولباني ، اليوم الأربعاء لـ "وات".
وكشف الولباني أنه تم تسجيل 42 حالة بولاية سوسة و41 حالة بولاية بن عروس و36 حالة بتونس 1 و35 حالة بولاية القيروان و21 حالة بولاية الكاف و9 حالات بولاية جندوبة و10 حالات بتونس 2.
وأوضح الولباني أن بقية حالات الغش وسوء السلوك توزعت على الولايات المتبقية من الجمهورية التونسية ، مشيرا الى أ أقل ولاية تم تسجيل فيها هذا النوع من الممارسات هي ولاية زغوان ب 3 حالات فقط تليها ولاية المهدية ب 4 حالات ،فصفاقس 2 ب 5 حالات.
وكشف الولباني أن لجان التحقيق والبت في حالات الغش وسوء السلوك المستقلة والمتواجدة على مستوى مراكز تجميع وتوزيع الامتحانات ستتولى التحقيق والتحري مع جميع المتورطين في حالات الغش وسوء السلوك قبل التصريح بادانة أو براءة المعنيين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف الولباني أن هناك العديد من محاولات الغش وسوء السلوك التي يقع رصدها و التفطن إليها خلال عملية إصلاح الامتحانات تتعلق مثلا بالإجابة عن سؤال موجود في اختبار شعبة مغايرة أو كتابة رقم الترشح أو الاسم واللقب أو رقم الهاتف أو عبارات بذيئة على ورقة الامتحان .
وكشف الولباني أنه تم تسجيل 42 حالة بولاية سوسة و41 حالة بولاية بن عروس و36 حالة بتونس 1 و35 حالة بولاية القيروان و21 حالة بولاية الكاف و9 حالات بولاية جندوبة و10 حالات بتونس 2.
وأوضح الولباني أن بقية حالات الغش وسوء السلوك توزعت على الولايات المتبقية من الجمهورية التونسية ، مشيرا الى أ أقل ولاية تم تسجيل فيها هذا النوع من الممارسات هي ولاية زغوان ب 3 حالات فقط تليها ولاية المهدية ب 4 حالات ،فصفاقس 2 ب 5 حالات.
وكشف الولباني أن لجان التحقيق والبت في حالات الغش وسوء السلوك المستقلة والمتواجدة على مستوى مراكز تجميع وتوزيع الامتحانات ستتولى التحقيق والتحري مع جميع المتورطين في حالات الغش وسوء السلوك قبل التصريح بادانة أو براءة المعنيين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف الولباني أن هناك العديد من محاولات الغش وسوء السلوك التي يقع رصدها و التفطن إليها خلال عملية إصلاح الامتحانات تتعلق مثلا بالإجابة عن سؤال موجود في اختبار شعبة مغايرة أو كتابة رقم الترشح أو الاسم واللقب أو رقم الهاتف أو عبارات بذيئة على ورقة الامتحان .
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Par:RESA67 (France )
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