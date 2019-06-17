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احالة بن علي و زوجته ليلى الطرابلسي وابنتهما نسرين بن علي على القطب الاقتصادي المالي

Lundi 17 Juin 2019

Lundi 17 Juin 2019
باب نات - شرعت ظهر اليوم الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة في النظر في ملف قضية فساد مالي واستغلال نفوذ شملت الابحاث فيها كل من نسرين بن علي ابنة المخلوع والمدير العام السابق للمصالح العدلية ووزيى العدل الاسبق الصادق شعبان وليلى الطرابلسي وصخر الماطري وبن علي من اجل تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره وللاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل ... ...

وبالمناداة على المتهمين تبين ان بن علي وابنته نسرين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وصهره صخر الماطري محالين بحالة فرار في حين حضر المدير العام السابق للمصالح العدلية وتخلف الصادق شعبان واخرون عن الحضور ..


نتيجة الإختبارات ..

وقد تبين ان نتيجة الإختبارات المجراة في القضية لتحديد قيمة الاضرار التى لحقت الدولة لم تحضر بعد فقررت المحكمة تاخير القضية الى شهر اكتوبر المقبل لاصدار الحكم فيها .....

  
  
     
  
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