تسجيل انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمناطق لافايات وحي الحدائق وحي الخضراء والحي الأولمبي

Samedi 15 Juin 2019



وات

- تم تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمناطق لافيات وحي الحدائق وحي الخضراء والحي الأولمبي وذلك على إثر عطب طرأ صباح اليوم ، السبت، على قناة رئيسية للتوزيع على مستوى شارع الطيب المهيري بتونس.وتقوم مصالح الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بأشغال صيانة لإصلاح العطب، ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا خلال الليلة الفاصلة بين يومي السبت 15 جوان والأحد 16 جوان 2019، وفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.