Radio Babnet Tunisie On Air: Nabiha karaouli - Layyem Wel Maktoub  

تسجيل انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمناطق لافايات وحي الحدائق وحي الخضراء والحي الأولمبي

Samedi 15 Juin 2019

Samedi 15 Juin 2019
وات - تم تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمناطق لافيات وحي الحدائق وحي الخضراء والحي الأولمبي وذلك على إثر عطب طرأ صباح اليوم ، السبت، على قناة رئيسية للتوزيع على مستوى شارع الطيب المهيري بتونس.

وتقوم مصالح الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بأشغال صيانة لإصلاح العطب، ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا خلال الليلة الفاصلة بين يومي السبت 15 جوان والأحد 16 جوان 2019، وفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.


  
  
     
  
cadre-36c6aee3f21d31797e81a83c8c85e382-2019-06-15 11:51:22






0 de 0 commentaires pour l'article 183987



En continu

السبت 15 جوان 2019 | 11 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:07 19:42 16:11 12:27 04:59 03:03
28°
 31° % 42 :الرطــوبة
تونــس 21°
2.1 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
31°-2130°-2028°-2030°-2034°-23
  • Avoirs en devises
    13727,8

  • (14 juin)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,34391 DT        1$ =2,95957 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 juin)   477,5 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1560597273|183987 238|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires