سيدي حسين: القبض على المورّط في عمليّة حرق مصب الفضلات ببرج شاكير

Vendredi 14 Juin 2019



باب نات

- متابعة لموضوع اندلاع حريق بمصب الفضلات ببرج شاكير يوم 04 جوان 2019 على السّاعة 20.30، تمكّنت منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين بإقليم الأمن الوطني بتونس من التّعرّف على مقترف عمليّة الحرق المذكورة وتبيّن أنّه من سكّان العاصمة ويمتهن نبش الفضلات "برباش"، حيث تولّى المظنون فيه يوم الحادثة إضرام النّار في كميّة من الأسلاك للحصول على مادّة النّحاس وهو ما تسبّب في اندلاع حريق.ووفق بلاغ لوزارة الداخلية، تمكّنت فرقة الشّرطة العدليّة بمنطقة سيدي حسين يوم 14 جوان 2019 من القبض على المعني الذي تبيّن أنّه من ذوي السّوابق العدليّة في مجالي السّرقة والعنف.وبالتّحرّي معه، اعترف أنّه قام يوم الحادثة بجمع كميّة من الأسلاك وأضرم النّار فيها لفصل النّحاس عن بقيّة المعادن وبعد حصوله على مرغوبه غادر المكان، كما تمّ حجز الولاّعة الغازيّة التّي استعملها المعني في عمليّة الحرق المذكورة وتوثيق ممرّ النّيران بطرق فنيّة.وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه والأبحاث متواصلة وفق نص البلاغ