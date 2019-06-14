قابس: معاناة مرضى قسم طب الأورام بالمستشفى الجهوي جراء غياب وحدة معالجة بالأشعة

Vendredi 14 Juin 2019
وات - أكد، اليوم الجمعة، عدد من المرضى الذين يتلقون العلاج بقسم طب الأورام بالمستشفى الجهوي بقابس، في تصريحات متطابقة لمراسل (وات) بالجهة، ما يعيشونه من معاناة كبيرة جراء افتقاد هذا القسم لوحدة معالجة بالأشعة، ما يضطرهم الى عناء التنقل الى صفاقس أو تونس العاصمة لتلقي هذا العلاج، الأمر الذي يتسبب لهم في مصاريف إضافية ومشقة بدنية هم في غنى عنها.
وأشار عدد من المرضى، إلى انتظارهم أحيانا لعدة أشهر من أجل الحصول على موعد للعلاج بالأشعة، مؤكدين عدم ظفرهم في بعض الحالات بهذا الموعد، خاصة إذا ما تأخروا عنه لسبب معين رغم أن وضعهم الصحي لا يسمح بذلك.
وتحدّث عدد آخر منهم، عن المعاناة التي يعيشونها للحصول على أدويتهم الخصوصيّة، والتّي لا تتوفر بالجهة، مبيّنين أنهم يتكبدون أيضا مشقة التنقل إلى صفاقس أو العاصمة للحصول عليها.
من جهته، لم ينفي رئيس قسم طب الأورام بالمستشفى الجهوي بقابس، الدكتور سمير علولو، في تصريح لمراسل (وات)، المعاناة الكبيرة التي يعيشها مرضى هذا القسم، مشددا على الحاجة الملحة للتسريع في إنجاز وحدة المعالجة بالأشعة التي تم الاعلان عنها منذ 2014، وتوفير الأدوية الخصوصية التي يحتاجها هؤلاء المرضى، خاصة وأن هذا القسم يقصده المرضى من مختلف ولايات الجنوب.
يذكر أنه كانت قد تمت برمجة إحداث وحدة للمعالجة بالأشعة بقسم طب الأورام منذ سنة 2014، وهو مشروع لم يرى النور إلى اليوم رغم مطالبة إطارات الجهة ومكونات المجتمع المدني في مناسبات عديدة بتفعيل هذا المشروع وبإحداث وحدة لخزن وتوزيع الأدوية الخصوصية.
وأشار عدد من المرضى، إلى انتظارهم أحيانا لعدة أشهر من أجل الحصول على موعد للعلاج بالأشعة، مؤكدين عدم ظفرهم في بعض الحالات بهذا الموعد، خاصة إذا ما تأخروا عنه لسبب معين رغم أن وضعهم الصحي لا يسمح بذلك.
وتحدّث عدد آخر منهم، عن المعاناة التي يعيشونها للحصول على أدويتهم الخصوصيّة، والتّي لا تتوفر بالجهة، مبيّنين أنهم يتكبدون أيضا مشقة التنقل إلى صفاقس أو العاصمة للحصول عليها.
من جهته، لم ينفي رئيس قسم طب الأورام بالمستشفى الجهوي بقابس، الدكتور سمير علولو، في تصريح لمراسل (وات)، المعاناة الكبيرة التي يعيشها مرضى هذا القسم، مشددا على الحاجة الملحة للتسريع في إنجاز وحدة المعالجة بالأشعة التي تم الاعلان عنها منذ 2014، وتوفير الأدوية الخصوصية التي يحتاجها هؤلاء المرضى، خاصة وأن هذا القسم يقصده المرضى من مختلف ولايات الجنوب.
يذكر أنه كانت قد تمت برمجة إحداث وحدة للمعالجة بالأشعة بقسم طب الأورام منذ سنة 2014، وهو مشروع لم يرى النور إلى اليوم رغم مطالبة إطارات الجهة ومكونات المجتمع المدني في مناسبات عديدة بتفعيل هذا المشروع وبإحداث وحدة لخزن وتوزيع الأدوية الخصوصية.
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Par:Zeitounien (Tunisia )
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