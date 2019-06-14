مشروع الخارطة الرقمية للصناعات التقليدية التونسية سيكون جاهزا مطلع سنة 2020

Vendredi 14 Juin 2019



وات

- توقع مدير البحوث والتجديد بالديوان الوطني للصناعات التقليدية عفيف جراد، الجمعة ، أن ينتهي انجاز مشروع الخارطة الرقيمة للصناعات التقليدية التونسية مطلع سنة 2020 ". وأوضح جراد ، في كلمة له ، خلال مائدة مستديرة عقدت بمقر منظمة رامبورغ حول "حرف وأقاليم .. تأملات وتبادل الخبرات"، أن هذا المشروع، التي يتم تنفيذه في اطار اتفاقية موقعة بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية و"مؤسسة رامبورغ "خلال شهر جويلية 2018 ، يهدف الى إعداد خريطة وطنية رقمية تجمع مختلف الحرف ومجالات الصناعات التقليدية المتواجدة في كل المدن والجهات.وأفاد أن المشروع يهدف إلى تزويد المستثمرين والحرفيين والباحثين والطلاب بالبيانات ذات الصلة والمحدثة في هذا القطاع، موضحا أنه سيتم تسجيل جميع هذه البيانات على موقع الكتروني والى تعزيز ثراء الحرف اليدوية التونسية من خلال الحفاظ بشكل خاص على الأرشيف الوطني وحماية التراث.وأشار جراد الى الانتهاء من إعداد الفهرس الذي يضم جميع الكتابات والمراجع المتعلقة بالقطاع إضافة الى استكمال الزيارات الميدانية اللازمة لتقييمه مضيفا أنه إثر إنجاز هذه الخارطة سيتم وضع برنامج عمل لتثمين والحفاظ على مهن الصناعات التقليدية التونسية.ولفت ، في ذات السياق ، إلى افتتاح فضاء جديد مخصص للتوثيق واللقاءات بالتعاون مع مؤسسة رامبورغ التي زودته بماسحة ضوئية ستمكن من مسح اللوحات اليدوية والتقليدية للحفاظ على هذا الموروث الوطني.