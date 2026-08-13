القصرين: إنقاذ ضبع مهدد بالانقراض وإعادة اطلاقه في جبل تيوشة

تدخّل الخميس 13 أوت، أعوان الحرس الوطني وأعوان الغابات بمعتمدية العيون من ولاية القصرين لإنقاذ ضبع "مخطط" مهدد بالانقراض.وأفادت الجمعية الجهوية للصيادين بالقصرين بأنه وعلى إثر ورود معلومة صباحًا تفيد بقيام مجموعة من مواطني منطقة الغدير البيضة بالإمساك بضبع مخطط بالقرب من تجمع سكاني، حوالي الساعة السابعة صباحًا، تدخل الأعوان لتأمين الضبع وإعادته إلى موطنه الطبيعي بغابة تيوشة من معتمدية العيون في ولاية القصرين.