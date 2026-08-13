القيروان: برنامج ديني وسياحي وثقافي متنوع يؤثث فعاليات الدورة التاسعة لاحتفالات المولد النبوي الشريف من 15 الى 25 أوت الجاري

باحت الندوة الصحفية الخاصة بالاحتفالات بمناسبة المولد النبوي الشريف بالقيروان بتفاصيل دورتها التاسعة، الممتدة من من 15 إلى 25 أوت 2026، ببرمجة تجمع بين التظاهرات الدينية والثقافية والسياحية والفنية والرياضية، مع رهان على استقطاب الزوار من مختلف الجهات التونسية ومن دول الجوار للتعريف بالخصوصيات الثقافية للمدينة ومخزونها الحضاري.وأفاد رئيس جمعية الاحتفالات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، سليم بشير، خلال الندوة الصحفية التي انعقدت مساء أمس الاربعاء، بأن برنامج الدورة أُعدّ على امتداد أكثر من 6 أشهر، ويتضمن عددا من الفقرات التي حافظت عليها التظاهرة، إلى جانب فقرات جديدة من أبرزها عرض ضوئي بتقنية "المابينغ" على صومعة جامع عقبة بن نافع، والليلة السياحية الكبرى المبرمجة يوم 24 أوت الجاري، فضلا عن المعرض الوطني للصناعات التقليدية، والمحاضرات والمسابقات الدينية، والعروض الصوفية.وأضاف أن البرنامج يتضمن أيضا عرضا موسيقيا صوفيا دوليا من تركيا يبرمج لأول مرة ضمن احتفالات المولد بالقيروان، إلى جانب مسابقات في رفع الأذان، وحفظ القرآن، والأحاديث النبوية، تنظم بالشراكة مع الرابطة الجهوية للقرآن الكريم ودار القرآن، على أن يتم تكريم الفائزين في حفل يختتم هذه المسابقات.وتراهن جمعية الاحتفالات، وفق ما أكده سليم بشير، على استقطاب عدد من الزوّار لا يقل عن الموسم السابق، مع تركيز أغلب العروض خلال الفترة المسائية والليلية، بالنظر إلى خصوصية الطقس في القيروان خلال شهر أوت.ومن جانبه، أكد المندوب الجهوي للسياحة بالقيروان، مراد العلويني، أن هذه الاحتفالات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف تعدّ تظاهرة ذات إشعاع دولي تساهم في الترويج للقيروان وللوجهة التونسية، مشيرا إلى برمجة يومين ترويجيين بمدينتي سوسة والمنستير يومي 15 و17 أوت الجاري يهدفان الى الترويج السياحي لوجهة القيروان وصناعاتها التقليدية التي تزدهر خلال فترة الاحتفالات وموروثها الحضاري والثقافي.وأوضح العلويني أن وزارة السياحة والديوان الوطني للسياحة يساهمان في دعم التظاهرة بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية ومختلف الأطراف المتدخلة، مضيفا أن الليلة السياحية الكبرى المبرمجة يوم 24 أوت الجاري تمثل، وفق تقديره، فرصة للترويج للقيروان واستقطاب الزوار خاصة من الجزائر وليبيا، بما يمكن من دعم الحركة السياحية بالجهة على امتداد السنة.وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية الحالية للمؤسسات السياحية بالجهة تقدّر بحوالي ألف سرير موزعة بين مؤسسات مصنفة وأخرى غير مصنفة، مؤكدا تسجيل تطور في المشهد السياحي مع افتتاح عدد من المؤسسات خلال سنة 2026، في انتظار دخول نحو خمس مؤسسات سياحية جديدة حيز النشاط قبل نهاية السنة، فضلا عن تسجيل حجوزات مسبقة لدى عدد من المؤسسات من خلال وكالات الأسفار لزيارة مدينة القيروان خلال فترة الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف.وفي السياق ذاته، أكد المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالقيروان، طارق ناجي، أنّ الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف ستشمل تنظيم الدورة السابعة للمعرض الوطني للصناعات التقليدية بمشاركة حرفيين من مختلف الجهات، مبرزا أن التظاهرة تهدف إلى دعم استهلاك المنتوج التقليدي، والتعريف بخصوصيات الصناعات التقليدية القيروانية والتونسية في إطار الخطة الترويجية للديوان الوطني للصناعات التقليدية.وبيّن ناجي أن المعرض سيشهد مشاركة 98 حرفيا وحرفية من 21 ولاية، بما يتيح عرض مجموعة متنوعة من الحرف والمنتوجات التقليدية، لافتا الى أهمية هذه المناسبة في تنشيط الحركة التجارية بالجهةـ والتعريف بالمنتوج التقليدي، إلى جانب دعم التسويق الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.