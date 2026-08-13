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اسطنبول تستضيف كاس السوبر الاسبانية 2027

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Bookmark article    Publié le Jeudi 13 Août 2026 - 20:41 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أعلن ​برشلونة بطل اسبانيا لكرة القدم ‌اليوم الخميس ‌استضافة إسطنبول لكأس ‌السوبر الإسبانية عام 2027، مع انتقال البطولة التي تضم أربعة أندية ⁠من السعودية لأول مرة منذ عام 2021.

وستقام البطولة التي ​تعتمد على نظام خروج المغلوب العام المقبل بمشاركة ⁠برشلونة، وريال مدريد وصيف البطل وريال سوسيداد ⁠الفائز بكأس ملك إسبانيا ووصيفه أتليتيكو مدريد، في الفترة من الثاني وحتى السابع من فيفري.

وقال برشلونة في بيان "ستكون المواجهات هذه المرة على ملعب أتاتورك الأولمبي في ​إسطنبول".
وأضاف "أقيمت البطولة في السعودية خلال السنوات الأخيرة، لكن استبعادها من الاستضافة هذا ‌العام جاء بسبب إقامة كأس آسيا هناك في نفس التوقيت. وستعود ⁠البطولة إلى هناك في ‌الموسم التالي".
وتستضيف السعودية كأس آسيا في الفترة من السابع من جانفي وحتى الخامس من فيفري.


ودشنت كأس السوبر الإسبانية نظام الأربعة أندية عام 2020 ‌في جدة. وفي العام ⁠التالي، أقيمت البطولة في إسبانيا خلف أبواب مغلقة بسبب جائحة كوفيد-19. وعادت ‌إلى السعودية في 2022، حيث استضافت الرياض ثلاث نسخ متتالية.
وفاز برشلونة باللقب في ‌ثلاث ⁠من النسخ الأربع الأخيرة. 
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