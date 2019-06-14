بحث مزيد دفع التعاون التونسي التركي في المجال العسكري

Vendredi 14 Juin 2019
وات - تناول اللقاء الذي جمع اليوم الجمعة وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي بسفير تركيا بتونس فاروق دوقان ،في اطار متابعة وتقييم التعاون التونسي التركي في المجال العسكري ،حصيلة التعاون بين البلدين في مجالات الاقتناءات والتكوين والمساعدة التقنية والعسكرية واكد السفير التركي مواصلة دعم بلاده لتونس لمزيد تعزيز امنها واستقرارها ورغبة مؤسسات التصنيع العسكري التركية في تقديم المساعدة التقنية والتسهيلات اللازمة لاقتناء التجهيزات المتلائمة مع حاجيات المؤسسة العسكرية التونسية ،وفق بلاغ لوزارة الدفاع .
من جهته نوه وزير الدفاع الوطني بالعلاقات التونسية التركية المتميزة ودعم تركيا لتونس مبرزا اهمية اللقاءات الدورية لمتابعة وتقييم التعاون الثنائي في المجال العسكري وتذليل الصعوبات بما يساهم في توفير عوامل نجاح هذه الشركة
من جهته نوه وزير الدفاع الوطني بالعلاقات التونسية التركية المتميزة ودعم تركيا لتونس مبرزا اهمية اللقاءات الدورية لمتابعة وتقييم التعاون الثنائي في المجال العسكري وتذليل الصعوبات بما يساهم في توفير عوامل نجاح هذه الشركة
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