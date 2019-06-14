Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Fakkarouni  

400 مليون دينار من البنك الإفريقي للتنمية لتطوير القطاع المالي

Vendredi 14 Juin 2019

Vendredi 14 Juin 2019
باب نات - وقع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري وخالد الشريف نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية المكلف بالتنمية والاندماج الإقليمي والخدمات يوم الخميس 13 جوان الجاري على اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك وذلك على هامش مشاركة الوزير في أشغال الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة بمالابو بغينيا الاستوائية.

وسيخصص التمويل الموقع في إطار دعم الميزانية للمساهمة في انجاز برنامج دعم وتطوير القطاع المالي )المرحلة 2(، حيث تبلغ قيمته 120 مليون أورو أي ما يناهز 400 مليون دينار، سيتم تسديده على امتداد 25 سنة مع 7 سنوات إمهال وبنسبة فائدة في حدود 0,39%


وبين زياد العذاري بالمناسبة أهمية هذا التمويل باعتبار توجهه لفائدة تجسيم أحد أبرز الإصلاحات التي ستساهم في دفع النمو الاقتصادي المستدام والمندمج ،وذلك من خلال دعم حوكمة القطاع المالي ومزيد تطوير آلياته لاسيما المتعلق منها بدفع الاستثمار وتشجيع المبادرة ودعم التنمية الجهوية.

وأكد الوزير في هذا السياق على متانة وعمق الشراكة والتعاون القائم بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية مما يجعل منه اليوم أحد أبرز شركاء تونس في التنمية، مثمنا تجاوب المؤسسة المالية الإفريقية مع البرامج الإصلاحية الوطنية والحرص على المساهمة في تجسيمها .

هذا وكان للوزير على هامش الاجتماعات، جملة من اللقاءات الثنائية منها بالخصوص، لقاء مع رئيس البنك الإفريقي للتنمية Akinwumi Adesina إلى جانب لقاءات أخرى مع عدد من نظراءه من البلدان الأعضاء وبعض ممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية المشاركة، تناولت بالخصوص أفاق و سبل تعزيز التعاون الاقتصادي و المالي.

  
  
     
  
cadre-9712d4d1317074f2655657cedc29dc33-2019-06-14 11:25:09






0 de 0 commentaires pour l'article 183923



En continu

الجمعة 14 جوان 2019 | 10 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:06 19:41 16:11 12:26 04:59 03:03
33°
 36° % 45 :الرطــوبة
تونــس 22°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
36°-2232°-2229°-2228°-2129°-21
  • Avoirs en devises
    13162,3

  • (13 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,34409 DT        1$ =2,95100 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 juin)   527,7 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1560510101|183923 414|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires