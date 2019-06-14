الرابطة الاولى(الجولة 26):ختامها اثارة حول الوصافة والمرتبة الرابعة وبطاقة النزول بين الستيدة والهمهاما

Vendredi 14 Juin 2019



وات

- ينزل الستار يوم السبت على منافسات بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لموسم 2018-2019 حيث شاءت الاقدار ان تكون الجولة الختامية مفعمة بالاثارة والتشويق حول مركز الوصافة والمرتبة الرابعة من اجل حجز مكان في المسابقات القارية للموسم القادم بينما لاتزال بطاقة النزول الثانية محل غموض بين الملعب القابسي ونادي حمام الانف.ولئن حسم الترجي الرياضي امر البطولة باحراز اللقب منذ اسابيع عديدة مضيفا الرمز 29 في سجل بطولاته فان المركز الثاني المؤهل لكاس رابطة ابطال افريقيا لايزال منحصرا بين النجم الساحلي والنادي الصفاقسي كما ان المرتبة الرابعة التي ستمكن صاحبها من المشاركة في مسابقة كاس الكنفدرالية الافريقية انحصرت بين اتحاد بن قردان والنادي الافريقي.وشاءت الاقدار ان تتزامن الجولة الاخيرة للبطولة مع كلاسيكو تقليدي بين النجم الساحلي والنادي الافريقي سيكون مداره حسم امر المركز الثاني بالنسبة لفريق جوهرة الساحل والدفاع عن اماله في المرتبة الرابعة لفريق باب الجديد.وينطلق النجم الساحلي الذي عاش موسما استثنائيا للغاية تميزت ببداية صعبة تبعتها استفاقة حاسمة وتتويج باللقب العربي ومشوار متميز في البطولة مكنه من احتلال المركز الثاني ب51 نقطة ولهذا سيحرص زملاء مالك بعيو على اتمام المهمة بسلام واغتنام اسبقية الملعب والجمهور من اجل ضمان المرتبة الثانية والتخلص من ملاحقة النادي الصفاقسي ثالث الترتيب العام ل49 نقطة وهي مهمة لن تكون باليسيرة باعتبار تقاليد المنافسة بين الفريقين ونوايا فريق باب الجديد التالق في سوسة حيث انه معني بالنتيجة النهائية للقاء في اطار حرصه على انهاء البطولة في المركز الرابع.وسيسعى النادي الافريقي الذي يحتل المركز الخامس ب37 نقطة الى تحقيق الفوز وانتظار نتيجة مباراة اتحاد بن قردان والنادي الصفاقسي.وستكون مباراة الطيب المهيري بين النادي الصفاقسي واتحاد بن قردان نسخة مطابقة للاصل لمواجهة اولمبي سوسة حيث سيعمل فريق عاصمة الجنوب على تحقيق الفوز وانتظار هدية من النادي الافريقي للانقضاض على المركز الثاني في حين سيضع اتحاد بن قردان كل طاقاته من اجل الحفاظ على مرتبته الرابعة (ب38 نقطة) وهذا ما سيجعل الاثارة تبلغ ذروتها بين الملعبين.وستتجه الانظار بمناسبة الجولة الاخيرة الى حوار النزول الذي لايزال على اشده بين نادي حمام الانف صاحب المركز 12 ب22 نقطة والملعب القابسي القابع في المرتبة 13 ب20 نقطة.وينطلق نادي حمام الانف بحظوظ اوفر لضمان البقاء ضمن اندية صفوة النخبة التونسية بما انه يستضيف على ارضية ميدانه وامام جماهيره الملعب التونسي (التاسع ب28 نقطة) وبين فريق محتاج للفوز للبقاء واخر سيخوض اللقاء من اجل الدفاع على الميثاق الرياضي بون شاسع.ومن جهته لن يكون للملعب القابسي من خيار بمناسبة تحوله للمنستير لمواجهة اتحاد المكان من خيار سوى الانتصار وانتظار نتيجة ملعب حمام الانف حيث سيتشبث ابناء الستيدة بامل البقاء من خلال الفوز على فريق عاصمة الرباط (السابع ب31 نقطة) وانتظار هدية من الملعب التونسي قد تاتي وقد لا تاتي ولكن ذلك لايعدم التشبث بالامل ولو كان بصيصا.بقية مباريات الجولة تلوح شكلية لاغير في ظل انعدام الرهان بين الترجي الرياضي والنادي البنزرتي من جهة والتي ستديرها الحكمة درصاف القنواطي في سابقة على المستويين الوطني والعربي كاول امراة تدير مباراة في بطولة محترفة ومستقبل قابس الذي غادر الرابطة الاولى وشبية القيروان من جهة ثانية واخيرا لقاء ملعب قبلي بين نجم المتلوي واتحاد تطاوين.