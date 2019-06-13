مشروع مترو صفاقس: الاستجابة لمقترحات المجتمع المدني واجتماع مرتقب للنظر في إشكالية تحويل محطة الأرتال (مدير شركة المترو الخفيف)

Jeudi 13 Juin 2019



وات

- أفاد الرئيس المدير العام لشركة المترو الخفيف بصفاقس، رشيد الزاير، اليوم الخميس، أن وزارة النقل استجابت لمقترحات المجتمع المدني والاحترازات المنبثقة عن الاستشارة العمومية بشأن الجزء الأول من الخط رقم 1 لمشروع المترو الخفيف في مدينة صفاقس، وذلك خلال جلسة العمل التي أشرف عليها وزير النقل، أمس الأربعاء، بمقر الوزارة وحضرها عدد من الإطارات الجهوية والوزارات والأطراف المعنية بالمشروع مركزيا وجهويا.وأكد ذات المصدر، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن وزير النقل وافق على مقترح توسعة مسالك السيارات في الاتجاهين على مستوى طريق "تنيور"، تفاديا للضيق الذي سيتسبب فيه مسار المترو، الذي انبثق عن الاستشارة العمومية التي تم إجراؤها في الفترة الفاصلة بين 7 فيفري الى 9 مارس 2019 ، والتي أبدى خلالها المواطنون والمجتمع المدني رأيهم حول النتائج الفنية للدراسات التمهيدية للخط الأول.وتمت الموافقة أيضا، على المقترح الثاني والمتمثل في التمديد في الخط من "الشيحية" إلى "حي الأنس"، وأعطى الوزير الإذن للشركة للقيام بالدراسة الفنية في الغرض والتي سيم الانطلاق فيها قبل نهاية السنة الجارية، بحسب رشيد الزاير.وتمت الموافقة على الفرضية التي تتضمن مقترح تهيئة مفترق باب الجبلي، بحيث يكون الطريق الذي يتقاطع مع مسار المترو تحت أرضي، على غرار ما تم في مفترق باب سعدون بالعاصمة.وذكر المصدر نفسه، أن الإجراءات والإضافات الجديدة في المشروع سيترتب عنها رصد اعتمادات مالية إضافية لهذا المشروع الذي ينتظر أن تتجاوز كلفته المالية ألف و200 ماليون دينار.من جهة ثانية، أكّد الرئيس المدير العام لشركة مترو صفاقس، أنه سيعقد الأسبوع القادم اجتماع ثان بمقر وزارة النقل تحت إشراف الوزير، يخصص للنظر في مطلب نقل محطة الارتال من وسط المدينة في إطار مشروع المحطة متعددة الأنماط وربط وسط مدينة صفاقس بمنطقة تبرورة، على أن يشارك في الجلسة ممثلو الشركة الوطنية للسكك الحديدية ووزارة التجهيز وبلدية صفاقس وشركة تبرورة وشركة المترو.وسيتم، خلال هذه الجلسة، النظر في الفرضيات الممكنة للتهيئة والحسم في اختيار إحداها، علما وان المحطة المذكورة ستكون محطة ترابط بين القطار والمترو والحافلات وسيارات النقل الفردي (التاكسي).وتوقع رشيد الزاير، أن تساهم الإجراءات الجديدة في دفع المشروع وتحسينه، مؤكدا أن الدراسات والإضافات لن يكون لها تأثير كبير على آجال التنفيذ، حيث يمكن تلافي التأخير المحتمل للدراسات التكميلية في مراحل المشروع اللاحقة، بحسب قوله.وكانت جلسة الأربعاء، شهدت بعد النقاش وتبادل الآراء بين المتدخلين المركزيين والجهويين في المشروع، المصادقة على مخرجات الدراسات التمهيدية لهذا المشروع، ودعا الوزير خلالها الى الاسراع بإتمام الإجراءات التنفيذية بما يضمن توفير كافة الظروف الملائمة لانطلاق الاشغال.يذكر أن الخط رقم 1 للترامواي، يمتد على طول 13.5 كلم بالنسبة للمسافة الرابطة بين المطار ومنطقة الشيحية مرورا بطريق تنيور وشارع الشهداء ومنطقة سكرة وحي الحبيب.كما يشتمل على إحداث محطة نقل متعددة الأنماط في محيط محطة الأرتال الحالية وربط وسط المدينة بمنطقة "تبرورة" على أن يمتد الجزء الثاني من هذا الخط الأول إلى حي الأنس بساقية الزيت.وينتظر أن تنطلق الأشغال الفعلية في أواخر سنة 2020 ، بعد استكمال الدراسات التفصيلية وتحرير حوزة المشروع والقيام بدراسة الشبكات فيما تبقى من السنة الحالية على أن تتواصل الأشغال على مدى سنتين ونصف.