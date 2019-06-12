أكثر من 300 صانع قرار افريقي يشاركون في الصالون الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ( تونس 18-20 جوان 2019 )

Mercredi 12 Juin 2019



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- توقع منظمو الصالون الدولي لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات المخصص لإفريقيا " سيتيك أفريكا 2019" ، الذي سينتظم بقصر المعارض بالكرم من 18 إلى 20 جوان 2019 ، مشاركة اكثر من 300 شخصية افريقية من بين صانعي القرار في القطاعين العام والخاص ونحو 10 آلاف زائر مهني تونسي وإفريقي وعربي ودولي.وأكد الرئيس المدير العام لمؤسسة "تونس إفريقيا للتصدير" التي تنظم التظاهرة فريد التونسي ، للصحفيين الأربعاء، أن إمكانات السوق الأفريقية في مجال الذكاء الرقمي إلى جانب الموارد المالية والكفاءات المتاحة في الدول الغربية يشكل محور تنمية ومرتكزا لشراكة ثلاثية مثمرة بين تونس والبلدان الافريقية والدول الغربية.وقال إن دورة "سيتيك 2019 " تتميز بانفتاحها على البلدان الافريقية الناطقة بالإنجليزية والحضور القوي للدول الغربية، مؤكدا مشاركة وفود هامة لرجال أعمال من الجزائر وألمانيا وبلجيكا وكندا وأفريقيا الناطقة بالفرنسية في هذا الحدث الذي يجمع أكثر من 200 رجل أعمال سنويًا.وتشهد هذه التظاهرة مشاركة أكثر من 140 عارضًا الى جانب تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من مختلف دول العالم ومنتديات وورشات عمل حول مواضيع تتعلق بمجال الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا والدول الغربية، وفق ما اكده المتحدث.وأشار التونسي، إلى أن الطلاب الأفارقة في تونس سيشاركون أيضًا كسفراء لبلدانهم وأيضًا كموارد بشرية مهمة لقطاع يعاني من هجرة الكفاءات الى الخارج مضيفا أنه سيتم أيضًا تنظيم ورشة عمل حول الصناعة 4.0 انطلاقا من التجربة الناجحة لألمانيا.وأكد ، في هذا السياق، على أهمية رقمنة الاقتصاد التونسي لتحسين القدرة التنافسية للشركات والوصول إلى الابتكار بحيث تصبح تونس مركزًا إقليميًا ورقميًا دوليًا.ولاحظ المدير العام لأفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية كريم بن بشير ، أن وفودا رفيعة المستوى ستشارك في هذه الدورة وكذلك وزراء من كندا والسنغال وجيبوتي.