صندوق الضمان الاجتماعي يدعو المنتفعين بالجرايات ممن تجاوز سنهم 55 سنة إلى إيداع مضمون ولادة حديث قبل موفى جوان الجاري

Mercredi 12 Juin 2019
وات - دعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنتفعين بجرايات الشيخوخة والعجز و الأرامل ممن تجاوز سنهم 55 سنة والذين تصرف لهم جراياتهم بواسطة تحويل بنكي أو بريدي إلى إيداع مضمون ولادة لم تمض 3 أشهر على استخراجه قبل موفى جوان الجاري.
ودعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ له، المعنيين الى تقديم هذا المضمون إلى شبابيك استقبال الصندوق أو إرساله عبر البريد في الآجال المحددة والتي تم تمديدها من موفى شهر مارس الفارط إلى موفى جوان الجاري.
وأشار الصندوق إلى أن التخلف عن إيداع هذه الوثيقة في الآجال المحددة ينجر عنه إيقاف صرف الجراية بداية من شهر جويلية القادم.
ودعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ له، المعنيين الى تقديم هذا المضمون إلى شبابيك استقبال الصندوق أو إرساله عبر البريد في الآجال المحددة والتي تم تمديدها من موفى شهر مارس الفارط إلى موفى جوان الجاري.
وأشار الصندوق إلى أن التخلف عن إيداع هذه الوثيقة في الآجال المحددة ينجر عنه إيقاف صرف الجراية بداية من شهر جويلية القادم.
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Par:ahmed01 (France )
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