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تونس: 5 سنوات سجنا في حق متحصل على شهادة في الكيمياء حاول صنع قنبلة

Mercredi 12 Juin 2019

Mercredi 12 Juin 2019
باب نات - حكمت في ساعة متأخرة من ليلة أمس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بخمس سنوات سجنا في حق متحصل على شهادة الاستاذية في الكيمياء وجهت له تهمتي تعمد الاشادة والتمجيد علنا وبصفة صريحة بجرائم ارهابية وبتنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية وبنشاطه وأرائه والتكفير حيث تبنى الفكر الجهادي التكفيري وبايع تنظيم داعش الارهابي الذي استقطبه وطلب منه صنع قنبلة للقيام بعملية ذئب منفرد وقد تبين ان المتهم شرع في القيام بالابحاث والتجارب الازمة لصنع تلك القنبلة وقد ورد في الابحاث ان المظنون فيه كفر الدولة واجهزتها كما كفر بعض السياسيين وحرض عليهم ..
وقد تبين ايضا ان المتهم متخرج منذ 10سنوات بعد أن تحصل على شهادة في الكيمياء وانه لم يظفر بعمل ...


  
  
     
  
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