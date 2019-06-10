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رجة أرضية بقوة 10ر4 درجات بمنطقة المتلوي

Lundi 10 Juin 2019

Lundi 10 Juin 2019
وات - شهدت منطقة المتلوي (ولاية قفصة)، الاثنين، رجة أرضية بقوة 10ر4 درجات على سلم ريشتر وذلك على الساعة 17 و04 دقائق (بالتوقيت المحلي)، وفق ما أكدته محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.

وأوضح المعهد، في بلاغ له، أن أهالي المنطقة قد شعروا بهذه الرجّة التي تم تسجيلها بالمركز على مستوى 22ر34 درجة خط عرض و26ر8 درجة خط طول وفق التحاليل الأولية.


  
  
     
  
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