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هيئة مكافحة الفساد تجدد مطالبتها الجمعيات بمد الهيئة بقائمة إسمية في مسيريها

Samedi 08 Juin 2019

Samedi 08 Juin 2019
وات - جددت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في بلاغ اليوم السبت، مطالبتها الجمعيات المسجلة لدى السلطات العمومية بمد الهيئة بقائمة إسمية في مسيريها وذلك في إطار تكوين قاعدة بيانات حول الأشخاص المطالبين بالتصريح بالمكاسب والمصالح، مذكرة بأن 1685 جمعية فقط استجابت لطلب الهيئة وقامت بإحالة قائمة مسيريها في حين بقيت 16012 جمعية متخلفة عن هذا الطلب على الرغم من توجيه الكثير من المراسلات لها.
ودعت الهيئة الجمعيات التي تخلفت عن الرد أو تلك التي لا تتطابق عناوينها المصرح بها مع عناوينها الفعلية بضرورة مد الهيئة بقائمة المسيرين المشمولين بواجب التصريح.

يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفي إطار تنفيذ القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، كانت قد راسلت كذلك الأحزاب السياسية المسجلة قانونا لدى السلطات العمومية لمدّها بقائمة اسمية في مسيّريها، وذلك على العناوين المصرّح بها رسميّا من قبل كل حزب.


ولاحظت أن 22 حزبا فقط استجاب لطلب الهيئة وقام بإحالة قائمة مسيريه ، وتخلّف 45 حزبا عن تقديم قائمة المسيرين رغم توصّلهم بمراسلة الهيئة، بالإضافة إلى عدم سحب 141 حزبا للمراسلة الموجّهة إليه وإرجاعها للهيئة بسبب تغيير العنوان دون تحيينه لدى السلطات الرسمية، وفق بلاغ للهيئة يوم 3 جوان 2019.

وبالتالي طالبت الهيئة الأحزاب التي تخلّفت عن الردّ والأحزاب التي لا تتطابق عناوينها المصرّح بها مع عناوينها الفعلية أن تمدّ الهيئة بالبيانات المحيّنة حول المسيرين المشمولين بواجب التصريح قصد إدراجها بقاعدة البيانات.

  
  
     
  
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