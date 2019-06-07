باجة: مكونات من المجتمع المدنى بتبرسق تصدر بيان تنديد على اثر تعرض رئيس بلدية المكان للتهديد

Vendredi 07 Juin 2019



وات

- أصدرت عدد من مكونات المجتمع المدنى بتبرسق من ولاية باجة، اليوم الجمعة، بيان تنديد إثر "تعرض رئيس بلدية تبرسق إلى التهديد وإلى هرسلة عائلته من قبل أحد المستلزمين في السوق الاسبوعية بتبرسق"، حسب ما جاء في نص هذا البيان الذى تلقي مكتب (وات) بباجة نسخة منه.ودعا الممضون على البيان، ومن بينهم الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد المحلي للصناعة والتجارة، السلط الجهوية والوطنية الى "الضرب على ايادى الخارجين على القانون ومساعدة رئيس البلدية على تطبيق القانون"، معبرين عن دعمهم لكل مسؤول يطبق القانون ويحمي المواطن.وأفاد رئيس بلدية تبرسق مراسلة (وات) بباجة انه تعرض للتهديد بالقتل، كما تعرضت عائلته للهرسلة امام منزله، على حد قوله، وذلك على خلفية دعوته لمستلزم الالتزام بعقد اللزمة الاسبوعية بتبرسق الممضي سنة 2019 وعدم تجاوزه ومضايقة الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما لم يرق للمستلزم.وقال إن هذه التهديدات تهدف الى منعه من ممارسة صلاحياته فى تطبيق القانون، داعيا كل المسؤولين بتبرسق وبكل مناطق الجمهورية لاعلاء سلطة القانون وردع كل المخالفين.وكان رئيس بلدية تبرسق أصدر إعلاما للعموم يوم 29 ماي أوضح فيه لكافة التجار والباعة أن عملية دفع المعاليم المستوجبة بعنوان الانتصاب الوقتى "المكس" لفائدة مستلزم السوق الاسبوعية لا تكون الا يومي الاربعاء والخميس من كل اسبوع.كما أصدر بلاغا فى نفس اليوم يعلم فيه مرتادى سوق الدواب "الرحبة" من تجار وباعة ان الدخول والبيع يكون مجانيا خلال سنة 2019.وبين رئيس البلدية ان هذه البلاغات صدرت بعد حصول تجاوزات من المستلزم، وفق قوله.