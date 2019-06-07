زياد العذاري يتابع الوضع التنموي بولاية سوسة

Vendredi 07 Juin 2019



باب نات

في إطار متابعة العمل التنموي بالجهات، أدى اليوم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري زيارة عمل إلى ولاية سوسة، خصصت للاطلاع على مدى التقدم في إنجاز عدد من المشاريع العمومية ونشاط بعض المؤسسات الخاصة، إلى جانب الإشراف على المجلس الجهوي للتنمية.واستهل الوزير زيارته صحبة والي الجهة وعدد من نواب مجلس الشعب، بالإطلاع على المنطقة الصناعية بمعتمدية سيدي الهاني ونشاط بعض المؤسسات الخاصة المنتصبة بها من ذلك، مؤسسة BK Food العاملة في مجال الصناعات الغذائية، هذا إلى جانب معاينة البنية التحتية للطرقات ببني ربيعة والبرجين والفرادة والتعرف على وضعية الملعب البلدي بمساكن وما تتطلبه هذه المرافق من تحسينات ودعم.ولدى إشرافه على أشغال المجلس الجهوي للتنمية، استمع الوزير إلى عرض حول مسيرة التنمية بالجهة ومدى التقدم في إنجاز المشاريع التنموية المبرمجة وكذلك التعرف على المشاريع التي تشهد بعض الصعوبات في التنفيذ، هذا بالإضافة إلى مساهمات القطاع الخاص في النشاط التنموي والاقتصادي بالجهة.كما كان الاجتماع مناسبة، تم خلالها التطرق إلى جملة من الإشكاليات التي تواجه بعض القطاعات في عدد من معتمديات الجهة، من ذلك بالخصوص، الإشكاليات الخاصة بالبنية التحتية وخدمات النقل والصحة وكذلك الفلاحة والبيئة واللوجستيك وغيرها...وأكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في تدخله، على أهمية ولاية سوسة في البرامج والاستراتيجيات التنموية الوطنية باعتبار ما تزخر به من مقومات وقدرات في مختلف المجالات، الصناعية والسياحية والفلاحية والثقافية وغيرها وهو ما يجعل منها قطبا تنمويا واقتصاديا قادرا على الإشعاع على باقي الجهات في إطار التكامل، مشيرا انه بالرغم من المكتسبات المسجلة ما تزال عديد المعتمديات تشكو نقصا تنمويا واضحا يتطلب من الجميع، قطاعا عموميا وخاصا، بذل المزيد من الجهود لتلافي النقائص وتحسين الأوضاع بها، مؤكدا على دور القطاع الخاص في مزيد تنشيط الحياة الاقتصادية بالجهة عامة وخلق الثروة.وفي ختام زيارته للجهة، قام السيد زياد العذاري بزيارة إلى مؤسسة CAIR Tunisie التي تنشط في مجال المستلزمات الطبية والمنتصبة بالمنطقة الصناعية بالقلعة الكبرى، حيث اطلع على أنشطة هذه المؤسسة وبرامج تطويرها في الفترة القادمة.