قسم الدواوين والمنشآت العمومية باتحاد الشغل يطالب بالزيادة في الأجور بعنوان سنة 2026

أصدر قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، بيانا طالب فيه بالزيادة في الأجور بعنوان سنة 2026 لتحسين المقدرة الشرائية، داعيا في الوقت ذاته إلى الحوار الاجتماعي "كخيار أساسي لإقرار إصلاحات ناجعة ومستدامة".وانتقد قسم الدواوين والمنشآت العمومية ما وصفه بـ"تدهور ظروف العمل وشروط الصحة والسلامة المهنية في قطاع المنشآت العمومية إلى جانب اهتراء البنية التحتية وضعف الإمكانيات والتجهيزات وغياب الحوكمة الرشيدة بما ينعكس سلبا على المردودية وجودة الخدمات"، بحسب نص البيان.من جهة أخرى، أشار بيان قسم الدواوين والمنشآت العمومية إلى استعداد الاتحاد العام التونسي للشغل لتنظيم تجمع عمالي بمناسبة عيد الشغل الموافق لغرة ماي من كل سنة، داعيا الهياكل النقابية وعموم الشغالين بالقطاع العام إلى "التضامن والتماسك للدفاع عن الحقوق والمكاسب المهنية".