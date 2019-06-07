خلال محاكمتها... أم لاطفال عائدة من صفوف داعش المقاتلين يتعاطون الخمر والمخدرات

Vendredi 07 Juin 2019



باب نات

- احضرت اليوم الجمعة الوحدات الأمنية الى الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ام لطفلين وذلك الاعتراض على حكم غيابي قضى بسجنها لمدة 20 سنة سجنا مع النفاذ العاجل على خلفية سفرها الى سوريا رفقة زوجها واطفالها منذ 2013 ...وقد اكدت المتهمة ان زوجها غرر بها حيث اوهمها في العمل في لييبا ثم سفرها الى تركيا بدعوى انه لم يجد عمل مناسب في ليبيا لتجد نفسها في صفوف داعش الارهابي موضحة انها طلبت منه العودة ألا انه رفض وهددها بافتكاك اطفالها فلم تجد من حل سوى الفرار من المعسكر الذي كانت تقيم فيه رفقة زوجها وبقية عائلات المقاتلين الموالين لداعش موصخة ان الأعمال التى كانوا يقومون بها لا تمت الدين الاسلامي بصلة وان المقاتلين يتعاطون الخمر والمخدرات ...طالبة التخفيف عنها قدر الإمكان..المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم...