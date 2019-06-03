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هيئة مكافحة الفساد : استجابة 22 حزبا فقط لطلب الهيئة بمدها بالقائمة الاسميّة لمسيّريها

Lundi 03 Juin 2019

Lundi 03 Juin 2019
وات - أفادت الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد اليوم الاثنين بأنّه استجاب 22 حزبا فقط إلى حد الآن لطلبها بمدها بقائمة اسميّة لمسيّريها وذلك في إطار تكوين قائمة بيانات حول الأشخاص المطالبين بالتصريح بالمكاسب والمصالح.
وأكّدت في بلاغ لها أنّه تم تسجيل تخلف 45 حزبا عن تقديم قائمة المسيّرين رغم توصّلها بمراسلة الهيئة وأنّ 141 حزبا لم تتولى سحب المراسلة الموّجهة إليها بسبب تغيير العنوان دون تحيينه لدى السلطات الرسميّة.

وطالبت الهيئة الأحزاب التي تخلّفت عن الردّ والأحزاب التي لا تتطابق عناوينها المصرّح بها مع عناوينها الفعليّة أن تمدّ هيئة مكافحة الفساد بالبيانات المحيّنة حول المسيّرين المشمولين بواجب التصريح قصد إدراجها بقاعدة البيانات .


والأحزاب التي قدمت للهيئة قائمات مسيّريها، هي الحزب الجمهوري والحزب الجمهوري للحرية والعدالة والحزب الدستوري الحر وآفاق تونس والإتحاد الشعبي الجمهوري والبديل التونسي وحزب التحرير والتكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والتيار الديمقراطي وحزب الخيار الثالث وحزب المبادرة والمسار الديمقراطي الإجتماعي وحزب اليسار التونسي الحديث وحزب اليقين وحزب بني وطني وحزب تحيا تونس وتيّار المحبّة وحراك تونس الإرادة وحركة الوحدويين الأحرار وحركة تونس الديمقراطية للجميع وحزب حركة وفاء وحزب قوى الرابع عشر من جانفي.

ويشار إلى أنه من بين الأحزاب التي تخلّفت عن الرد على مراسلة الهيئة ومدّها بقائمة المسيّرين، والبالغ عددها 45، يوجد حزب نداء تونس وحركة مشروع تونس وحركة النهضة وحزب العمّال والوطن الموحّد.

وكانت الهيئة أعلنت بتاريخ 7 ماي 2019 أنها تحصلت، في إطار تركيز قاعدة بيانات الأشخاص المطالبين بالتصريح بالمكاسب والمصالح، على قائمات مسيري 19 حزبا سياسيا من جملة 218 حزبا، وقد بلغ عددهم 175 شخصا.

  
  
     
  
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