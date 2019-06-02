تونس تشارك في الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بكينيا

Dimanche 02 Juin 2019



باب نات

- في إطار التعاون بين تونس والبلدان الصديق، وعلى هامش حضوره بالجلسة العامة للهبيتات UN Habitat التي شاركت فيها وفود عن 113 دولة (نيروبي – كينيا من 27 إلى 31ماي الجاري)، اجتمع نورالدين سالمي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية رئيس الوفد التونسي بعدد من نظرائه وزراء الإسكان العرب والأفارقة كالجزائر والكويت والمغرب وكينيا والكاميرون واليمن والبحرين وموريتانيا.وقد كانت وفق بلاغ لوزير التجهيز والإسكان فرصة للتباحث في سبل التعاون في مجال الإسكان والتهيئة الترابية حيث شدد على ما تزخر به تونس من خبرات في المجال وما تتمتع به من وضوح رؤية في استراتيجيتها في البحث عن الحلول الكفيلة بمعالجة الإشكاليات المطروحة في قطاعات التجهيز والأشغال العامة والإسكان والإعمار والتهيئة الترابية وذلك في إطار التنمية المستدامة. كما شملت الإجتماعات أيضا التعاون متعدد الأطراف، إذ شارك الوزير في عدد من اللقاءات المضيّقة أو المفتوحة لمجموعتي الدول الإفريقية والدول العربية، التى تجتمع كلاّ منهما مرّة على الأقل يوميا لتبادل الخبرات والتجارب من ناحية وللتشاور والتنسيق من ناحية أخري، ولعل أهمها الاجتماع المغلق الذي جمع رئيس الوزراء اليمني الأستاذ معين عبد الملك بالوزراء العرب الحاضرين في القمة وسفراء الدول العربية بنيروبي.* في مقابلة مع الوفد الكويتي وعلى رأسه د. حنان محسن بوشهري وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان، تمّ الوقوف على التجربة التونسية في مجال السكن الاجتماعي وذلك في إطار استراتيجية الكويت في برنامج الرعاية الاجتماعية السكنية والبحث في صيغ التعاون بين البلدين سواء في الخبرات الفنية أو في مجال الاستثمارات ووقع التركيز على الأشغال العامة وتهيئة المدن والمدن الذّكيّة. كما وقع الاتفاق على تبادل الخبرات وتنظيم زيارة للوزيرة وفريقها الى تونس في الأشهر القادمة.* في مقابلة مع الوفد المغربي، وعلى رأسه عبد الأحد فاسي فهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وفاطنة الكحيل كاتبة الدولة للإسكان، برز إهتمام الجانب المغربي بالتجربة التونسية في مجال السكن وخاصة الاجتماعي منه. هذا وسيؤدي السيد الوزير المغربي وفريقه زيارة لتونس في الأسبوع الثاني من شهر جويلية القادم لمزيد التعرف على التجربة التونسية وتبادل التجارب والخبرات خاصة في الجوانب الفنية والعمرانية والمالية المتعلقة بطرق التمويل.*مقابلة مع الوفد الكيني (البلد المضيف)؛ وعلى رأسه Charles Mwaura Hinga وزير النقل والبنية التحتية والسكن والتنمية الحضرية؛ حيث أبدي الجانب الكيني إهتماما خاصا بالمؤسسات والخبرات التونسية الحكومية والخاصة وأشاد بإمكانياتها في مجال الأشغال العامة والسكن. هذا وعبر الوزير الكيني عن ترحيبه بمشاركة الخبرات التونسية خاصة منها المقاولات في الإنجاز المشاريع المستقبلية الطموحة التي برمجتها بلاده في المجال وسيتم التنسيق مع سفارة تونس بنيروبي لتفعيل هذا التمشّي. ولمزيد تدارس افاق التعاون وقع الأتفاق على زيارة الجانب الكيني الى تونس في شهر سبتمبر القادم.