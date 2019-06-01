اختتام ليالي رمضان بمراكز الدفاع الإجتماعي بولاية منّوبة

Samedi 01 Juin 2019



وات

- اختتمت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمنوبة، أمس الجمعة، البرنامج الخصوصي لثقافة مندمجة وتضامنيّة الذي نظمته بالتعاون مع مجموعة من مؤسسات الدفاع الاجتماعي (المؤسّسات السجنيّة بالجهة ومركز رعاية المسنّين بمنّوبة) من 21 الى 31 ماي 2019.الاختتام كان بفضاء السجن المدني للنساء بمنوبة أين كان للسجينات موعد مع سهرة رمضانية رائقة استمتعهن فيها بباقة من الاغاني التونسية والتراثية من تقديم الفنان شريف علوي والتي تخللها استعراض راقص تفاعلن معه بحماس.وبالمناسبة، أبرز المندوب الجهوي للثقافة، مراد عمارة، لمراسلة (وات)، أن المندوبية أرادت من خلال هذه السهرة الرمضانية المساهمة في فك عزلة السجينات، وتخفيف فترة سجنهن، وتشريكهن للإستفادة من مختلف البرامج الثقافية، وتحسين ظروف إقامتهن عبر تمتيعهن بـحقوقهن الثقافية، وتعزيز جهود إدماجهن في الحياة الثقافية.كما كان لنزلاء مركز رعاية المسنين بمنوبة نصيب ضمن هذا البرنامج الخصوصي، حيث أحيت لفائدتهم الفنانة، زهيرة سالم، مساء أمس، عرضا فنيا غنائيا عاشوا خلاله أجواء احتفالية متميزة رفعت من معنوياتهم وأسعدت قلوبهم ومنحتهم دفعة معنوية كبيرة .يشار إلى أن البرنامج الخصوصي لثقافة مندمجة وتضامنيّة كان قد انطلق يوم 21 ماي الجاري بنفس المؤسسة السجنية بعرض مسرحية "عزيزة وعزوز" لجمعية "توزوروس" للمسرح بتوزر، ثم تواصل في سهرة الاثنين 27 ماي بعرض موسيقي شعبي لمجموعة الفنان منجي بن عمار بالسجن المدني ببرج العامري في سهرة 27 ماي الجاري، كما عاش سجناء السجن المدني بالمرناقية اجواء السهرات الرمضانية ضمن ذات البرنامج واستمتعوا بالعرض الموسيقي الشعبي "القافلة" للفنان مكرم الاسود مساء يوم الخميس 30 ماي الجاري.ن ع