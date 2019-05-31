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بعثـة دينية للجالية التونسيـة في الخارج بمناسبة ليلة القدر وعيد الفطر

Vendredi 31 Mai 2019

Vendredi 31 Mai 2019
وات - بمناسبة الاحتفال بليلة القدر أرسلت وزارة الشؤون الدّينية 08 إطارات دينية بين وعاظ وأئمّة خطباء لإحياء ليلة القدر وعيد الفطر للجالية التونسية في الخارج وتحديدا في ألمانيا (مونيخ وهامبورغ) وفرنسا (مرسيليا وباريس ونيس) وإيطاليا (جنوة وبلارمو) وفق بلاغ اليوم الجمعة لوزارة الشؤون الدينية .

وبطلب من اتحاد مسلمي ألمانيا وهو الهيكل الرّسمي الممثل للجالية المسلمة لدى السلطات الألمانية، أرسلت وزارة الشّـؤون الدّينية 09 إطارات دينية بين وعاظ وأئمّة خطباء ومقرئين لصلاة التراويح.


ويتنزل هذا النشاط حسب ذات البلاغ في إطار العناية بالجالية التونسية في الخارج والاقتراب من مشاغلها والإجابة عن استفساراتها الدينية بما يحد من تأثير الأفكار المتطرفة خاصة على الشباب منهم .

  
  
     
  
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