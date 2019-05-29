رئيس الجمهورية يشارك في أشغال القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية العادية بمكة المكرمة

Mercredi 29 Mai 2019
باب نات - يشارك رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في أشغال القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة المقرّر تنظيمهما تباعا بمكة المكرمة يومي الخميس والجمعة 30 و31 ماي الجاري، وذلك بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, سيتباحث القادة العرب في القمة العربيّة الطارئة حول المستجدّات السياسيّة والأمنيّة الأخيرة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
أما فيما يتعلق بالقمة الإسلامية، فستنعقد في دورتها العادية الرابعة عشرة تحت شعار «قمة مكة: يدًا بيد نحو المستقبل»، بحضور قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، من أجل بلورة موقف موحّد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, سيتباحث القادة العرب في القمة العربيّة الطارئة حول المستجدّات السياسيّة والأمنيّة الأخيرة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
أما فيما يتعلق بالقمة الإسلامية، فستنعقد في دورتها العادية الرابعة عشرة تحت شعار «قمة مكة: يدًا بيد نحو المستقبل»، بحضور قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، من أجل بلورة موقف موحّد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي.
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Par:lechef ( )
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