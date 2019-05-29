(الشنقال) مواطنو منطقة المنازه ينددون بتجاوزات الشاحنة الرافعة للسيارات

Mercredi 29 Mai 2019
وات - ندّد عدد من مواطني منطقة المنازه من ولاية أريانة، بالتجاوزات الحاصلة من قبل بعض العاملين على متن الشاحنة الرافعة للسيارات (الشنقال)، التّي بلغت حد تبادل العنف اللفظي والمادي والاضرار بالسيارات وتعطيل مصالح المواطنين، إلى جانب التسبب في تعطيل الحركة المروريّة لاسيما بالشوارع التي تعرف تجمعات طبيّة وتجارية وسكنية هائلة.
وقد انتظمت، ليلة أمس الثلاثاء، جلسة استثنائية بمقر الدائرة البلدية بالمنازه أعلنت خلالها رئيسة الدائرة، آمنة الزهروني، تعليق العمل بـ"الشنقال" إلى حين إيجاد حلول جدية لمسألة توقف السيارات بمنطقة المنازه، بما يمكن المواطنين من التوقف بحرية دون تعطيل لحركة المرور مع الحفاظ على كرامتهم من الاهانات التي قد تطالهم من قبل بعض أعوان الشاحنة الرافعة.
وأكدت آمنة الزهروني، أن بلدية أريانة كانت "قد مددت الاتفاقية الممضاة بين الشركة المكلفة برفع السيارات والنيابة الخصوصية السابقة الى غاية يوم 30 جوان 2019 وذلك بعد أن تعذر على البلدية توفير التجهيزات الضرورية من كبالات وشاحنات رافعة خاصة بها في غياب اعتمادات مالية كافية"، وأشارت إلى "تعرض مواطن من منطقة المنازه إلى العنف الشديد من قبل أحد أعوان "الشنقال" تسبب له في أضرار بدنيّة"، معتبرة ذلك "إساءة لمتساكني المنازه غير مقبولة مما استوجب تعليق العمل بالشاحنة الرافعة مؤقتا".
وأضافت أن "العديد من التشكيّات وردت على مصالح الدائرة البلدية بالمنازه من قبل المواطنين حول التجاوزات الحاصلة لبعض أعوان الشاحنة الرافعة الذين قالت انهم "أضروا بالسيارات الى جانب رفع البعض منها في أماكن غير محجر فيها الوقوف بغرض الربح المادي"، مؤكدة وجود عنف مادي ومعنوي وهو ما اعتبرته "تهديدا مباشرا لسلامة المتساكنين وأمنهم"، على حد قولها.
هذا وقدم العديد من متساكني المنازه الذين حضروا اللقاء، شهادات عن معاناتهم مع "الشنقال"، حيث طالبوا البلدية بتمكين المقيمين من شارات وقوف وتكثيف مرابض السيارات خاصة المحيطة بالفضاءات التجارية والمؤسسات الطبية والبنكية وإيجاد صيغ قانونية جدية لعملية حجز ورفع السيارات حتى لا يتعرضوا للمظالم، مع إعادة النظر في المثال المروري برمته بالمنطقة البلدية وتحيين العلامات المرورية بالتنسيق مع مصالح التجهيز.
ويشار إلى ان تعليق العمل بالشاحنة الرافعة "الشنقال" يشمل حاليّا منطقتي النصر والمنازه من ولاية أريانة.
وقد انتظمت، ليلة أمس الثلاثاء، جلسة استثنائية بمقر الدائرة البلدية بالمنازه أعلنت خلالها رئيسة الدائرة، آمنة الزهروني، تعليق العمل بـ"الشنقال" إلى حين إيجاد حلول جدية لمسألة توقف السيارات بمنطقة المنازه، بما يمكن المواطنين من التوقف بحرية دون تعطيل لحركة المرور مع الحفاظ على كرامتهم من الاهانات التي قد تطالهم من قبل بعض أعوان الشاحنة الرافعة.
وأكدت آمنة الزهروني، أن بلدية أريانة كانت "قد مددت الاتفاقية الممضاة بين الشركة المكلفة برفع السيارات والنيابة الخصوصية السابقة الى غاية يوم 30 جوان 2019 وذلك بعد أن تعذر على البلدية توفير التجهيزات الضرورية من كبالات وشاحنات رافعة خاصة بها في غياب اعتمادات مالية كافية"، وأشارت إلى "تعرض مواطن من منطقة المنازه إلى العنف الشديد من قبل أحد أعوان "الشنقال" تسبب له في أضرار بدنيّة"، معتبرة ذلك "إساءة لمتساكني المنازه غير مقبولة مما استوجب تعليق العمل بالشاحنة الرافعة مؤقتا".
وأضافت أن "العديد من التشكيّات وردت على مصالح الدائرة البلدية بالمنازه من قبل المواطنين حول التجاوزات الحاصلة لبعض أعوان الشاحنة الرافعة الذين قالت انهم "أضروا بالسيارات الى جانب رفع البعض منها في أماكن غير محجر فيها الوقوف بغرض الربح المادي"، مؤكدة وجود عنف مادي ومعنوي وهو ما اعتبرته "تهديدا مباشرا لسلامة المتساكنين وأمنهم"، على حد قولها.
هذا وقدم العديد من متساكني المنازه الذين حضروا اللقاء، شهادات عن معاناتهم مع "الشنقال"، حيث طالبوا البلدية بتمكين المقيمين من شارات وقوف وتكثيف مرابض السيارات خاصة المحيطة بالفضاءات التجارية والمؤسسات الطبية والبنكية وإيجاد صيغ قانونية جدية لعملية حجز ورفع السيارات حتى لا يتعرضوا للمظالم، مع إعادة النظر في المثال المروري برمته بالمنطقة البلدية وتحيين العلامات المرورية بالتنسيق مع مصالح التجهيز.
ويشار إلى ان تعليق العمل بالشاحنة الرافعة "الشنقال" يشمل حاليّا منطقتي النصر والمنازه من ولاية أريانة.
1 de 1 commentaires pour l'article 183137
En continu
- Hier 18:35 تعزيز معهد صالح عزيّز بآلة PET SCAN
- Hier 18:01 قبلي: تامين الوفود السياحية موضوع جلسة عمل
- Hier 17:40 بشرى بلحاج: شوف باش غلبتنا النهضة..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:58
|19:33
|16:07
|12:24
|05:02
|03:11
|
23°
|21°
|% 46
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|21°-17
|23°-16
|24°-16
|25°-17
|27°-19
Follow @babnet_Tunisie
( 73 878) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 73 563) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 61 817) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 53 196) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 558) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 49 231) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 38 873) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 38 728) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 37 705) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 35 282) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 34 875) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 237) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 911) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 839) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 33 718) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 32 546) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 32 354) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 333) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 156) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 32 127) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
Par:lechef ( )
Sur: المكتب السياسي لنداء تونس ''شق الحمامات'' يصوّت بالإجماع على تكليف سلمي اللومي برئاسة الحزب