الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس يقدم اوراق اعتماده الى كاتب الدولة

Samedi 25 Mai 2019
وات - قدم الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس "ستيف أوتروولغه"،يوم امس الجمعة اوراق اعتماده الى كاتب الدولة للشؤون الخارجية صبري بشطبجي بمقر وزارة الشؤون الخاجية .
واعرب المسؤول الاممي خلال اللقاء ، عن رغبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم الانتقال الديمقراطي في تونس مؤكدا التزام منظمته بمزيد دفع علاقات التعاون مع الطرفين بلادنا.
ومن جهته، أكد بشطبجي على أهمية برنامج التعاون بين تونس والمنظمة المذكورة والذي يشمل مجالات مختلفة، مذكرا بضرورة الحرص على حسن تنفيذ إطارالتعاون للتنمية في تونس 2015-2020، وذلك بالنظر إلى التحديات التي تواجهها بلادنا في مقاومة الفقر والتفاوت الاجتماعي والجهوي وبطالة حاملي الشهادات خاصة في صفوف الشباب.
واعرب المسؤول الاممي خلال اللقاء ، عن رغبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم الانتقال الديمقراطي في تونس مؤكدا التزام منظمته بمزيد دفع علاقات التعاون مع الطرفين بلادنا.
ومن جهته، أكد بشطبجي على أهمية برنامج التعاون بين تونس والمنظمة المذكورة والذي يشمل مجالات مختلفة، مذكرا بضرورة الحرص على حسن تنفيذ إطارالتعاون للتنمية في تونس 2015-2020، وذلك بالنظر إلى التحديات التي تواجهها بلادنا في مقاومة الفقر والتفاوت الاجتماعي والجهوي وبطالة حاملي الشهادات خاصة في صفوف الشباب.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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