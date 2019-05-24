هيئة حقوق الإنسان: التجاهر بالإفطار ليس جريمة

Vendredi 24 Mai 2019
نددت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة، اليوم الجمعة، بالممارسات والتصريحات المعتدية على الحريات الفردية في المدّة الأخيرة بمناسبة شهر رمضان، والتي "تقوم بها مؤسسات الدولة عبر اقتحام المقاهي المفتوحة نهارا وتتبع المجاهرين بالإفطار".
وبيّنت الهيئة، في بيان لها اليوم الجمعة، أنّ هذه الممارسات تجد لها تبريرا في تصريحات وخطابات عدد من المسؤولين والسياسيين، مؤكدة على ضرورة احترام الدستور وعلى نّه لا يمكن بأي شكل من الأشكال تبرير هذه الممارسات الأمنية على أنّها رواسب من الماضي أو تطبيق لنصوص أو تراتيب سابقة.
وعبرت عن رفضها للتصريحات التي تدعو إلى تتبع المفطرين بتعلّة احترام مشاعر الصائمين، وأبرزت أنّ التجاهر بالإفطار في رمضان ليس جريمة يعاقب عليها القانون، مذكّرة إياهم بأنهم مسؤولون على احترام مشاعر جميع التونسيين دون تفرقة أو تمييز مع العمل على ضمان حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصاديّة.
وذكّرت الهيئة بأنّ الديمقراطيات تبنى على أساس احترام الأقليات وضمان حقوقهم لأنه يمثّل الواجب الأول للأغلبية.
كما نبّهت إلى خطورة تصريحات المسؤولين بوزارة الداخلية التي تبرّر دوما اقتحام المقاهي بالقبض على المفتّش عنهم، لما تحتويه من تلميح وتصوير للفضاءات المفتوحة للمفطرين على أنّها أوكار للمجرمين والخارجين عن القانون، معتبرة أن في ذلك اعتداء صارخ عليهم وعلى حقوقهم، بحسب ذات البيان.
ودعت الهيئة الحكومة والسلطة القضائيّة إلى تحمّل مسؤوليتها واتخاذ كلّ الإجراءات القانونيّة للتصدّي لهذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها والالتزام بحماية الحريات الفردية، وخاصّة منها حريّة الضمير والمعتقد التي كفلها الدستور ممّا يساهم في ترسيخ الدولة المدنيّة وفي ضمان علويّة القانون واحترام الحريات وحقوق الانسان.
كما طالبت السلطة التشريعيّة بالعمل على ملاءمة مختلف النصوص القانونية مع الدستور وفي مقدّمتها إصدار مجلّة الحريات الفرديّة.
وبيّنت الهيئة، في بيان لها اليوم الجمعة، أنّ هذه الممارسات تجد لها تبريرا في تصريحات وخطابات عدد من المسؤولين والسياسيين، مؤكدة على ضرورة احترام الدستور وعلى نّه لا يمكن بأي شكل من الأشكال تبرير هذه الممارسات الأمنية على أنّها رواسب من الماضي أو تطبيق لنصوص أو تراتيب سابقة.
وعبرت عن رفضها للتصريحات التي تدعو إلى تتبع المفطرين بتعلّة احترام مشاعر الصائمين، وأبرزت أنّ التجاهر بالإفطار في رمضان ليس جريمة يعاقب عليها القانون، مذكّرة إياهم بأنهم مسؤولون على احترام مشاعر جميع التونسيين دون تفرقة أو تمييز مع العمل على ضمان حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصاديّة.
وذكّرت الهيئة بأنّ الديمقراطيات تبنى على أساس احترام الأقليات وضمان حقوقهم لأنه يمثّل الواجب الأول للأغلبية.
كما نبّهت إلى خطورة تصريحات المسؤولين بوزارة الداخلية التي تبرّر دوما اقتحام المقاهي بالقبض على المفتّش عنهم، لما تحتويه من تلميح وتصوير للفضاءات المفتوحة للمفطرين على أنّها أوكار للمجرمين والخارجين عن القانون، معتبرة أن في ذلك اعتداء صارخ عليهم وعلى حقوقهم، بحسب ذات البيان.
ودعت الهيئة الحكومة والسلطة القضائيّة إلى تحمّل مسؤوليتها واتخاذ كلّ الإجراءات القانونيّة للتصدّي لهذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها والالتزام بحماية الحريات الفردية، وخاصّة منها حريّة الضمير والمعتقد التي كفلها الدستور ممّا يساهم في ترسيخ الدولة المدنيّة وفي ضمان علويّة القانون واحترام الحريات وحقوق الانسان.
كما طالبت السلطة التشريعيّة بالعمل على ملاءمة مختلف النصوص القانونية مع الدستور وفي مقدّمتها إصدار مجلّة الحريات الفرديّة.
2 de 2 commentaires pour l'article 182901
En continu
- Hier 23:10 الإئتلافات ، في كل صومعة حاوٍ و ( مُنتصبِ )
- Hier 17:11 طارق الجراية مدربا للنجمة اللبناني
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:54
|19:29
|16:06
|12:23
|05:05
|03:16
|
27°
|27°
|% 39
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|27°-19
|21°-17
|21°-17
|22°-17
|26°-19
Follow @babnet_Tunisie
( 73 219) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 72 173) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 52 638) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 203) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 49 097) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 38 643) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 38 429) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 485) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 34 143) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 817) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 760) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 33 609) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 33 163) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 32 935) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 093) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 32 010) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 959) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 31 735) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 31 378) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 536) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
Par:karimyousef (France )
Sur: الإتحاد العام التونسي للشغل يطالب بفتح تحقيق بخصوص وكالة أسفار تنظم رحلات الى اسرائيل وسحب رخصة نشاطها